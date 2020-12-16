В России
сегодня, 15:00
В Башкирии сгорел нелегальный частный пансионат для пожилых людей
При пожаре погибли 11 человек
При пожаре в частном доме престарелых в Башкирии в селе Ишбулдино погибли одиннадцать человек в возрасте от 57 до 80 лет. Четыре постояльца сумели выбраться сами, услышав пожарную сигнализацию, а вот лежачие постояльцы погибли. Управление Следственного комитета России (СКР) по Башкирии возбудило два уголовных дела: по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, а также по факту ненадлежащего оказания услуг.
В МЧС сообщили, что здание эксплуатировалось как частный жилой дом, хотя организация не имела лицензии на постоянное проживание постояльцев. Кроме того, оно не было оборудовано системами пожаротушения, сообщает RT. Основным видом деятельности организации числилось "предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам".
Пансионат размещался в одноэтажном деревянном здании с мансардой размером 9х8 метров. Когда пожарные приехали на место, деревянный дом горел на всей площади — 72 квадратных метра. На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.
В МЧС сообщили, что здание эксплуатировалось как частный жилой дом, хотя организация не имела лицензии на постоянное проживание постояльцев. Кроме того, оно не было оборудовано системами пожаротушения, сообщает RT. Основным видом деятельности организации числилось "предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам".
Пансионат размещался в одноэтажном деревянном здании с мансардой размером 9х8 метров. Когда пожарные приехали на место, деревянный дом горел на всей площади — 72 квадратных метра. На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.