НЛМК Live
45 минут назад
НЛМК расширяет каналы коммуникации с клиентами интернет-магазина
Группа НЛМК расширила возможности онлайн-консультаций для клиентов интернет-магазина nlmk.shop. Теперь связаться со специалистом компании можно в один клик в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также в чате интернет-магазина. Использование нескольких мессенджеров для связи с клиентами позволит каждому покупателю самостоятельно выбрать удобный способ получить ответ на свое обращение.
- Клиенты могут получить информацию о ценах, статусе выполнения заказа и наличии металлопродукции. Можно также сразу оформить заказ, выслав сотруднику службы продаж спецификацию, - сообщает пресс-служба НЛМК.
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», адрес: 398040, г. Липецк, пл. Металлургов,2
ОГРН 1024800823123.
- Клиенты могут получить информацию о ценах, статусе выполнения заказа и наличии металлопродукции. Можно также сразу оформить заказ, выслав сотруднику службы продаж спецификацию, - сообщает пресс-служба НЛМК.
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», адрес: 398040, г. Липецк, пл. Металлургов,2
ОГРН 1024800823123.