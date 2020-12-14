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45 минут назад

НЛМК расширяет каналы коммуникации с клиентами интернет-магазина

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#интернет-магазин
НЛМК расширяет каналы коммуникации с клиентами интернет-магазина
Группа НЛМК расширила возможности онлайн-консультаций для клиентов интернет-магазина nlmk.shop. Теперь связаться со специалистом компании можно в один клик в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также в чате интернет-магазина. Использование нескольких мессенджеров для связи с клиентами позволит каждому покупателю самостоятельно выбрать удобный способ получить ответ на свое обращение.  

- Клиенты могут получить информацию о ценах, статусе выполнения заказа и наличии металлопродукции. Можно также сразу оформить заказ, выслав сотруднику службы продаж спецификацию, - сообщает пресс-служба НЛМК.  

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», адрес: 398040, г. Липецк, пл. Металлургов,2 
ОГРН 1024800823123.
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#интернет-магазин

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