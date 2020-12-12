Житель Тульской области забрал из банкомата деньги ельчанки

Женщина снимала наличные, но банкомат сразу деньги не выдал.

В конце ноября в полицию Ельца обратилась 40-летняя горожанка, которая рассказала о краже 3 700 рублей при операции в банкомате, расположенном в гипермаркете на Московском шоссе.



Женщина снимала наличные, но банкомат сразу деньги не выдал. Ельчанка подождала несколько минут и перешла к другому банкомату, предполагая, что произошёл какой-то сбой.



Как выяснили полицейские, в это время у банкоматов находился 29=8-летний житель Тульской области. Он заметил, что когда ельчанка отошла, в банкомате открылся лоток с деньгами. Но вместо того, чтобы сказать об этом потерпевшей, мужчина забрал деньги и сразу же вышел из гипермаркета.



Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, изучив записи, которой полицейским и удалось установить личность злоумышленника.



ОД ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемый раскаялся, полностью признал свою вину и вернул похищенные деньги.

