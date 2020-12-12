Происшествия

22 минуты назад

Житель Тульской области забрал из банкомата деньги ельчанки

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#кража
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Житель Тульской области забрал из банкомата деньги ельчанки

Женщина снимала наличные, но банкомат сразу деньги не выдал.

В конце ноября в полицию Ельца обратилась 40-летняя горожанка, которая рассказала о краже 3 700 рублей при операции в банкомате, расположенном в гипермаркете на Московском шоссе.

Женщина снимала наличные, но банкомат сразу деньги не выдал. Ельчанка подождала несколько минут и перешла к другому банкомату, предполагая, что произошёл какой-то сбой.

Как выяснили полицейские, в это время у банкоматов находился 29=8-летний житель Тульской области. Он  заметил, что когда ельчанка отошла, в банкомате открылся лоток с деньгами. Но вместо того, чтобы сказать об этом потерпевшей, мужчина забрал деньги и сразу же вышел из гипермаркета.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, изучив записи, которой полицейским и удалось установить личность злоумышленника. 

ОД ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемый раскаялся, полностью признал свою вину и вернул похищенные деньги.
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#кража
1

Комментарии (1)

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алкан с 15-го

4 минуты назад
Менталитет,его не пропьешь!
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