Коронавирус в России: рекордная смертность от COVID-19, регионы готовятся к вакцинации

В октябре в России выросла смертность – в том числе смертность непосредственно от COVID-19 оказалась рекордной с начала пандемии. В пятницу в России объявили о новом суточном рекорде смертности от коронавирусной инфекции. Однако второго локдауна не будет. Страна готовится к вакцинации против COVID-19 – первые партии вакцин уже направили в регионы. Эпидемиологи предупреждают – SARS-CoV-2 начинают заражаться домашние животные, ученые работают над вакциной для братьев наших меньших.

11 декабря оперштаб Правительства РФ по контролю и борьбе с распространением инфекции сообщил о новом рекордном числе выявленных зараженных SARS-CoV-2 - 28 585 случаев. Предыдущий рекорд принадлежал 3 декабря, когда суточный прирост составлял 28 145 случаев. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 136 941 инфицированных. Кроме того, 11 декабря в оперштабе сообщили о рекордном числе умерших от COVID-19 – за сутки от новой инфекции скончались 613 человек. Это максимум за все время распространения коронавируса. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 2 597 711 человек, умерли 45 893 человека.



В Липецкой области продолжается рост жителей с положительным тестом на SARS-CoV-2 – ежесуточный прирост составлял от 149 до 153 человек. Число летальных случаев составило 158 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 12 684 случая новой коронавирусной инфекции, 9 996 человек выздоровели.



Росстат опубликовал статистику смертности в России в октябре – в том числе и от новой коронавирусной инфекции. Коронавирус в октябре стал главной причиной смерти 11 630 человек в России, еще в 2 266 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата. Еще в 8 675 случаях он был выявлен, но только в 1 711 из них вызвал осложнения, ускорившие летальный исход, рассказали РИА Новости. В общей сложности в этом месяце был зарегистрирован 22 571 летальный исход пациентов с новой инфекцией. Данные Росстата прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что в целом с апреля по октябрь коронавирус стал основной причиной смерти 37566 россиян, данные по остальным «ковидным» смертям в статистике Росстата могут быть скорректированы на основании патологоанатомических вскрытий. Всего же за десять месяцев смертность в России выросла на 9,7%. Она подчеркнула, что при отсутствии пандемии как минимум 19 регионов страны зарегистрировали бы ее существенное снижение в этом году. Голикова также обратила внимание на рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. «Этот рост смертности обуславливается не только течением сердечно-сосудистого заболевания, но и течением заболевания, обусловленного ранее перенесенным коронавирусом даже в легкой форме», - пояснила вице-премьер. Голикова подчеркнула, что правительство никогда не скрывало данных по смертности. «Сегодня мы можем утверждать, что не только Российская Федерация, но и весь мир, столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, получил и получает добавленную смертность к тем показателям, которые традиционно фиксировались в той или иной стране», — добавила она.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом отметила, что показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сегодня растут в таких сферах, как промышленные производства, торговля, транспорт, государственное управление. «Что еще раз свидетельствует о недостаточном контроле уже на объектах», - считает глава ведомства. Она добавила, что заболеваемость COVID-19 в больших городах примерно в два раза выше, чем в целом по стране. В Роспотребнадзоре также назвали самых опасных распространителей коронавируса - это носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Эксперт подчеркнул, что суперраспространителем носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится – например, помещения с плохой циркуляцией воздуха, отсутствие социальной дистанции, пренебрежение средствами индивидуальной защиты. И напомнил в интервью изданию «Лента.ру» главное правило: болен – оставайся дома.



Впрочем, даже данные Росстата – не повод для паники. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что летальность новой коронавирусной инфекции в России составляет 1,7%, при этом в мире этот показатель достигает 2,3%. Она пояснила, что речь идет о зарегистрированных случаях инфицирования. В России за последние семь дней фиксируют в среднем 17,9 случая заражения COVID-19 на каждые 100 тысяч жителей, сообщила Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Больше всего случаев фиксируется в США - 62,1 на 100 тысяч человек, Швеции - 51,6, Чехии - 37,2. Попова сообщила, что в России больше всего распространены штаммы коронавируса, циркулирующие в Западной Европе. «…завоз был многократным из разных европейских стран, при том, что мы не фиксируем ни одного случаев завоза и распространения дальнейшего [штаммов] из Китая», - сказала она.



Эпидемиологи также не считают, что есть основания для пессимистичных прогнозов, возможно в ближайшие недели начнётся этап стабилизации – об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передают РИА Новости. Он отметил, что подъем заболеваемости в осенне-зимний период был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс. «Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации», - добавил эксперт. Развитие эпидемиологической ситуации в январе будет зависеть от мер профилактики, отметил Горелов: «Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям». Пока население придерживается рекомендованных мер, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Масочный режим соблюдается преимущественно во всех регионах России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что планов по введению локдауна в России в связи с пандемией нет. «Действительно, COVID добавил смертности, к общему великому сожалению. Это, к сожалению, такая мировая тенденция… Но каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», - сказал Песков.



В Минздраве не исключают, что пандемия завершится к середине 2021 года. «Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой, а управлять ей можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы надеемся, что уже в середине 2021 года увидим, как пандемия будет из нашей жизни уходить», - сказал замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Этому может поспособствовать предстоящая вакцинация, которую планируется начать в регионах в ближайшее время. Так, первые партии вакцины от коронавирусной инфекции уже направлены в регионы России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин. В гражданский оборот поступила вторая российская вакцина от COVID-19, которую разработал центр «Вектор». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Вакцинация против новой инфекции необходима, только так ее можно взять под контроль, считает директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Управляемой она может стать в таком случае уже к ноябрю 2021 года, когда прививки получат около 70% жителей страны. «Полностью уничтожить этот возбудитель, к сожалению, принципиально невозможно… Поэтому единственный способ [борьбы с вирусом] - сделать его вакциноуправляемым». В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.



В ожидании защиты с помощью вакцин отечественное здравоохранение решает другие «коронавирусные» вопросы. Минздрав обобщает опыт лечения больных с новой инфекцией и выпускает новые рекомендации для диагностики и лечения таких пациентов, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Мурашко отметил, что в России действует колоссальная система сбора информации, в которой должны появляться новые подходы в диагностике и лечении COVID-19. При этом, обратил внимание глава Минздрава, у разных категорий населения и пациентов с наличием двух и более хронических заболеваний COVID-19 протекает не одинаково, а значит и схемы лечения могут варьироваться. Введение единого телефона по коронавирусу уже принесло первые плоды – в ряде регионов время ожидания ответа операторов сократилось почти в 20 раз, с получаса до двух минут, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с членами правительства. При звонках в регистратуры поликлиник время сократилось в 3-4 раза. А Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера начинает третий этап исследований коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, сообщил директор института Арег Тотолян. Проверки коллективного иммунитета начались летом, показатели в разных населенных пунктах варьировались от 4% до 50%. Тотолян отметил, что толщина иммунной прослойки постепенно растет, в некоторых регионах относительно лета она увеличилась в два раза.



Коронавирусом начинают заражаться не только люди, но и домашние животные, формируется «природный резервуар» вируса, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Таким образом вирус становится природно-очаговым. «В первую волну это была завозная инфекция, во всяком случае, для нашей страны. И можно было на путях распространения этой инфекции ставить заслоны. А то, что началось после летнего общения, отпусков, - это уже не завозная инфекция, очаги этой инфекции стали локальными, местными. И третий этап, который мы сейчас наблюдаем, инфекция превращается в природно-очаговую», - прокомментировал Гинцбург прирост новых случаев COVID-19. Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») уже разрабатывают ветпрепарат – вакцину для животных. Как отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ведомство регулярно получает запросы на новую вакцину от коронавируса для животных от российских зверохозяйств, поскольку известно, что куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к новому вирусу и могут заражать им друг друга. В настоящее время вакцина проходит третий этап испытаний, ее испытывают на кошках, норках, грызунах.



Конфликт рестораторов с властями в Санкт-Петербурге завершился за столом переговоров. «Карта сопротивления» баров Петербурга закрылась, после того как власти обсудили с рестораторами смягчение коронавирусных мер. Ранее на ней были отмечены заведения, которые не хотели мириться с новыми ограничениями. В Петербурге создатели «Карты сопротивления» баров, решивших продолжить принимать клиентов вопреки ограничениям властей из-за COVID-19, закрыли к ней доступ. Об этом сообщается на сайте проекта. «Мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось «достучаться» и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 9 декабря поручил до конца текущей недели разработать меры дополнительной поддержки городского малого бизнеса. Он также заявил о готовности смягчить коронавирусные ограничения, если ситуация с COVID-19 улучшится и число заразившихся начнет снижаться. Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти Петербурга временно запретили работу баров, ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00, оставив для них доставку. Однако на прошлой неделе Беглов сообщил об ужесточении мер в отношении заведений общепита. Они должны закрыться на период с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января смогут работать только до 19:00. Бары и кафе Петербурга ужесточение мер раскритиковали и предупредили, что постановление губернатора ставит под угрозу их существование. Более 40 заведений запустили тогда проект «Карта сопротивления». «Мы уверены, что сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга. Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и действовать согласованно», - отмечается в сообщении организаторов карты. Так, городские власти собираются разрешить точкам общественного питания открывать зимние террасы. Это послабление Смольный анонсировал в качестве ответа на просьбы бизнеса о смягчении ограничений, сообщил зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Сейчас обсуждается, как будут выглядеть и работать эти террасы.



Около 20,5 тысяч россиян уже застраховались за последние два месяца на случай осложнений от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в одной из российских страховых компаний. Три варианта страховки предлагают как защиту только от последствий от коронавируса, так и покрыть травмы головы и инсульт. Первые клиенты уже обратились за реабилитацией, страховщик организует им необходимые курсы. Российская железная дорога ввела послабления для пассажиров старше 65 лет на фоне ситуации с заражениями SARS-CoV-2 и разрешила им до 31 декабря 2020 года сдавать «невозвратные» билеты в случае отказа от поездки, сообщила компания. «Холдинг «РЖД» предоставляет пассажирам старше 65 лет возможность до 31 декабря 2020 года вернуть деньги за «невозвратные» билеты. Решение принято в связи с введением в ряде регионов дополнительных ограничительных мер для граждан старше 65 лет из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации», - отмечается в релизе.





