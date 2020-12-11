В России

42 минуты назад

ЦБ забрал лицензию у банка из-за нелегальных онлайн-игр

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#лицензия #банк #азартные игр
ЦБ забрал лицензию у банка из-за нелегальных онлайн-игр

Также разрешение на работу отозвали у карельского банка.

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "ФинТех", занимавшего 241-е место в банковской системе по величине активов, сообщает «Российская газета». Банк "ФинТех" не был участником системы страхования вкладов и не привлекал средства физлиц. Банком сейчас управляет временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По оценке ЦБ РФ, банк "ФинТех" нарушал антиотмывочное законодательство и специализировался на непрозрачных операциях, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете. Регулятор неоднократно ограничивал ему осуществление отдельных видов операций, а банк неоднократно нарушал эти ограничения.

Кроме того, как сообщает «Коммерсант», Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Банк «Онего», зарегистрированного в Петрозаводске. Причиной решения является нарушение законов о банковской деятельности, требований законодательства в области легализации доходов. В банк назначена временная администрация. «Онего» входит в систему страхования вкладов. Деньги вкладчикам будут возвращены.
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#лицензия #банк #азартные игр

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