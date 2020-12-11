Общество

49 минут назад

Ремонт дорог в регионе завершен

4 532
#ремонт #дороги
Ремонт дорог в регионе завершен

Дорожники справились с задачами, поставленными в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

План ремонтных работ региональных трасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год выполнен полностью, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

- Сдан последний участок региональной трассы, отремонтированный в рамках нацпроекта - четыре километра автодороги «Кривец – Преображеновка» в Добровском районе. Ремонт был внеочередным: деньги на него появились благодаря дополнительному траншу, который наша область получила в сентябре. Участок примыкает к подходу к новому мосту через реку Воронеж, - отмечают в управлении.

В общей сложности, в Липецкой области в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 296 км автодорог регионального значения. На это было потрачено 2 млрд 133 млн рублей.
4 532
#ремонт #дороги

Комментарии (4)

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Вика

16 минут назад
В Чаплыгине,прямо сейчас,идет полным ходом укладка плитки.Можно посмотреть по онлайн камерам ростелекома.
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Игорь

28 минут назад
Врут и Бога не боятся.
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Яма и дороги

30 минут назад
Открывай Баумана тогда.
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Добро

37 минут назад
Ну спасибо)))
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