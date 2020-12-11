Ремонт дорог в регионе завершен

Дорожники справились с задачами, поставленными в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

План ремонтных работ региональных трасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год выполнен полностью, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.



- Сдан последний участок региональной трассы, отремонтированный в рамках нацпроекта - четыре километра автодороги «Кривец – Преображеновка» в Добровском районе. Ремонт был внеочередным: деньги на него появились благодаря дополнительному траншу, который наша область получила в сентябре. Участок примыкает к подходу к новому мосту через реку Воронеж, - отмечают в управлении.



В общей сложности, в Липецкой области в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 296 км автодорог регионального значения. На это было потрачено 2 млрд 133 млн рублей.