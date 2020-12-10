Происшествия

37 минут назад

22-летний липчанин грабил на улицах женщин

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#грабеж
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22-летний липчанин грабил на улицах женщин

Полицейские установили его причастность и к квартирной краже.

18 ноября в Липецке на улице Ильича ограбили 67-летнюю женщину. Грабитель вырвал из ее рук сумку, в которой находились 27 600 рублей, паспорт, пенсионное удостоверение и сотовый телефон. Через несколько дней тот же грабитель напал на 58-летнюю женщину и отнял у нее сумку с документами и 2 000 рублей.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыск задержан 22-летний житель Липецка, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Было установлено, что задержанный также причастен к краже золотых изделий, принадлежащих 44-летней женщины. Кражу злоумышленник совершил 5 декабря из квартиры потерпевшей. Сумма ущерба составила 10 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела – по грабежам и краже.
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#грабеж
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Комментарии (2)

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Кроули

17 минут назад
А чем еще заниматься в городе в котором нет никакой работы
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юго-западный отдел полиции

26 минут назад
молодцы!
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