22-летний липчанин грабил на улицах женщин

Полицейские установили его причастность и к квартирной краже.

18 ноября в Липецке на улице Ильича ограбили 67-летнюю женщину. Грабитель вырвал из ее рук сумку, в которой находились 27 600 рублей, паспорт, пенсионное удостоверение и сотовый телефон. Через несколько дней тот же грабитель напал на 58-летнюю женщину и отнял у нее сумку с документами и 2 000 рублей.



«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыск задержан 22-летний житель Липецка, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Было установлено, что задержанный также причастен к краже золотых изделий, принадлежащих 44-летней женщины. Кражу злоумышленник совершил 5 декабря из квартиры потерпевшей. Сумма ущерба составила 10 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела – по грабежам и краже.

