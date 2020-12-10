В России

39 минут назад

Тарифы на ЖКУ в России в 2021 году вырастут на 4%

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В 2021 году рост общего платежа граждан за ЖКУ в среднем по России определен в размере 4%, сообщил «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. Повышение произойдет 1 июля, с 1 января рост платы не предусмотрен, подчеркнул он. 

Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, добавил Виталий Королев. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора. 

Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении правительства. 

— ФАС на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения установленных правительством индексов, — отметил Виталий Королев. 

Учитывая строгое тарифное регулирование и задолженность за поставленные ресурсы, у предприятий ЖКХ почти не остается средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, отметили в Минстрое. Уровень изношенности коммуникаций в среднем по России сейчас составляет около 60%, поэтому даже поддержание текущего состояния требует значительных средств, сказали в министерстве. 
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