Происшествия
сегодня, 13:23
Подозреваемый в покушении на убийство предпринимателя сам сдался липецким полицейским
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Предпринимателя расстреляли в Мичуринске.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, Мичуринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В совершении данного преступления подозревается 46-летний житель Никифоровского района.
По версии следствия, днем 3 декабря этого года подозреваемый в ходе конфликта со своим знакомым, индивидуальным предпринимателем, произвел в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. С полученными огнестрельными ранениями брюшной полости 52-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где по настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии.
Вчера, 8 декабря скрывшийся с места преступления подозреваемый сам обратился в один из отделов полиции города Липецка и в этот же день был доставлен в Мичуринский район. Сейчас рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
По версии следствия, днем 3 декабря этого года подозреваемый в ходе конфликта со своим знакомым, индивидуальным предпринимателем, произвел в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. С полученными огнестрельными ранениями брюшной полости 52-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где по настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии.
Вчера, 8 декабря скрывшийся с места преступления подозреваемый сам обратился в один из отделов полиции города Липецка и в этот же день был доставлен в Мичуринский район. Сейчас рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
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Шапокляк