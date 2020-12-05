Происшествия

18 минут назад

Бродячие собаки напали на женщину в Данкове

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#бродячие животные
Бродячие собаки напали на женщину в Данкове

Пострадавшая отделалась легким испугом и порванной курткой.

Сегодня днем в Данкове на женщину напала стая бродячих собак. Об этом GOROD48 сообщила сама пострадавшая Наталия Гаврилова.

- Я шла на капельницу в больницу мимо школы №3. Там на меня набросилась стая бродячих собак. Они набросились и порвали мне куртку. Укусить меня не удалось. Я знаю, что жители Данкова неоднократно обращались с жалобами на агрессивных бродячих животных, но никто на них не реагирует, - утверждает Наталья Гаврилова. – Мне сегодня повезло, только куртку порвали. А вот мою соседку летом покусали. Ей пришлось месяц делать уколы. Собаки бросаются и на взрослых, и на детей.

Наталия сразу сообщила о происшествии в полицию.

- Полиция реагирует на подобные обращения. Заявительница обязательно будет направлена на судебно-медицинскую экспертизу, будет проведена проверка обращения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Фото: bk55.ru

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#бродячие животные

Комментарии (2)

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Animal Planet.

46 секунд назад
Безусловно бродячих собак необходимо убирать с улиц.
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Сосиски

12 минут назад
Надо с собой носить))) и учится любить животных)
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