Происшествия

сегодня, 14:14

Липчанин пошел на преступление ради 389 рублей

5 2616
#грабеж
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Липчанин пошел на преступление ради 389 рублей

Мужчина ограбил приятеля и отправился с его банковской картой за покупками.

Советский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного жителя Липецка. Мужчину обвинили в грабеже.

Преступление было совершено вечером 5 мая. На улице Гагарина обвиняемый напал на своего приятеля, избил его и отобрал банковскую карту. Грабитель отправился с карточкой приятеля за покупками. Он купил товары в магазинах на улице Зои Космодемьянской. Преступник смог списать с карточки всего 389 рублей.

В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, так как с подсудимый возместил ему ущерб, причиненный преступлением, в полном объеме. Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.
5 2616
#грабеж
2

Комментарии (5)

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Друг

сегодня, 18:21
Друзей не надо иметь, с друзьями надо дружить.
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Арбуз огонек

сегодня, 16:17
Вчера был холодным
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Бамбу

сегодня, 16:16
Как ты
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Эконом

сегодня, 16:14
На хате
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Наблюлатель

сегодня, 15:34
Хоебушка купить было не на что... чему удивляться, коронавирус...
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