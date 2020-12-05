Липчанин пошел на преступление ради 389 рублей

Мужчина ограбил приятеля и отправился с его банковской картой за покупками.

Советский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного жителя Липецка. Мужчину обвинили в грабеже.



Преступление было совершено вечером 5 мая. На улице Гагарина обвиняемый напал на своего приятеля, избил его и отобрал банковскую карту. Грабитель отправился с карточкой приятеля за покупками. Он купил товары в магазинах на улице Зои Космодемьянской. Преступник смог списать с карточки всего 389 рублей.



В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, так как с подсудимый возместил ему ущерб, причиненный преступлением, в полном объеме. Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.