Общество

сегодня, 12:37

Ельчан приглашают пострелять из винтовки

2 378
#акция #елецкая наступательная операция
Ельчан приглашают пострелять из винтовки

В городе Воинской славы проходит акция «Отличный стрелок».

9 декабря Елец отметит 79-ю годовщину Елецкой наступательной операции. Этой дате посвятили молодежную спортивно-патриотическую акции «Отличный стрелок», которая продлится до 9 декабря.

- Все желающие могут проверить свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки МР-512 (расстояние 10 метров, мишень № 8). Самые меткие, кому удастся из 7 выстрелов заработать 59 очков и более, будут награждены знаком «Отличный стрелок» ДОСААФ России. Для участия обращаться: местное отделение ДОСААФ России с 9.00 до 15.00 (ул. Коммунаров,11), тел. 8-903-032-44-22, - сообщает мэрия Ельца.

Напомним, 6 декабря 1941 года началась Елецкая наступательная операция. Город встал на пути врага, который рвался к Москве. Мощное контрнаступление советских войск стало переломным в ходе битвы за столицу. Елец был освобожден 9 декабря 1941 года. Ельчане, освобождая родной город от захватчиков, проявили невероятную доблесть и героизм. Уникальность Елецкой операции заключается в том, что советские войска здесь без предварительной оперативной паузы неожиданно для врага перешли от обороны к наступлению. Достигнутая победа была одной из первых побед в Великой Отечественной войне.
2 378
#акция #елецкая наступательная операция

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юрий

17 минут назад
lugov, и что плохого в этом?
ответить

lugov

48 минут назад
к чему-то умному бы призвали
ответить

Еще в рубрике

В Становом в 2022 году построят детсад на 220 малышей
#детсад #строительство
В Становом в 2022 году построят детсад на 220 малышей

11 минут назад

Общество
Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших
#коронавирус
9
Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших

сегодня, 11:12

Общество
Из поликлиники в Красном ушел последний терапевт
#здравоохранение #Краснинский район
52
Из поликлиники в Красном ушел последний терапевт

сегодня, 10:25

Общество
Коронавирус в России: магазины получили «добро» от Верховного суда отказывать покупателям без маски
#коронавирус
11
Коронавирус в России: магазины получили «добро» от Верховного суда отказывать покупателям без маски

сегодня, 09:51

Общество
Липецкая вечЁрка: отмена оценок в школе, отставка председателя горизбиркома, и липчанка попросила му...
#вечЁрка #горизбирком #школа
11
Липецкая вечЁрка: отмена оценок в школе, отставка председателя горизбиркома, и липчанка попросила му...

вчера, 20:20

Общество
Пассажира без маски ждет суд
#масочный режим #проверка #рейд
41
Пассажира без маски ждет суд

вчера, 18:36

Общество