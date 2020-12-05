Ельчан приглашают пострелять из винтовки

В городе Воинской славы проходит акция «Отличный стрелок».

9 декабря Елец отметит 79-ю годовщину Елецкой наступательной операции. Этой дате посвятили молодежную спортивно-патриотическую акции «Отличный стрелок», которая продлится до 9 декабря.



- Все желающие могут проверить свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки МР-512 (расстояние 10 метров, мишень № 8). Самые меткие, кому удастся из 7 выстрелов заработать 59 очков и более, будут награждены знаком «Отличный стрелок» ДОСААФ России. Для участия обращаться: местное отделение ДОСААФ России с 9.00 до 15.00 (ул. Коммунаров,11), тел. 8-903-032-44-22, - сообщает мэрия Ельца.



Напомним, 6 декабря 1941 года началась Елецкая наступательная операция. Город встал на пути врага, который рвался к Москве. Мощное контрнаступление советских войск стало переломным в ходе битвы за столицу. Елец был освобожден 9 декабря 1941 года. Ельчане, освобождая родной город от захватчиков, проявили невероятную доблесть и героизм. Уникальность Елецкой операции заключается в том, что советские войска здесь без предварительной оперативной паузы неожиданно для врага перешли от обороны к наступлению. Достигнутая победа была одной из первых побед в Великой Отечественной войне.