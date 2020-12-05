В Липецке сгорел автомобиль

А на трассе в Задонске – грузовик.

Вчера вечером в Липецкой области произошло два автомобильных пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Около 17 часов в Задонске на 419 км трассы М4 «Дон» загорелся грузовой автомобиль. В 17:40 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Бунина в Липецке. Машина выгорела полностью. Жертв и пострадавших в пожарах нет.



ГУ МЧС напоминает липецким водителям: пик автомобильных пожаров приходится на холодную погоду. Как правило, при низких температурах водители пользуются автозапуском авто, различными обогревательными системами и утепляют мотор различными приспособлениями. Это небезопасно.



Фото: ГУ МЧС по Липецкой области











