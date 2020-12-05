Окраины Липецка и несколько улиц города в выходные останутся без воды

С вечера 4 декабря, с 20:00 до утра 5 декабря (до 08:00) отключат холодную воду жителям домов №№ 50, 50стр.7, 50 стр.9, 50 стр.10, 50 стр.11, 50а, 83, 83а, 85, 87, 87а, 89, 97, 99 по улице Юношеской, а также в частном секторе села Косыревка – в домах №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7 по улице Советской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12в, 13, 14, 15 по улице Ленина. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по заявкам потребителей.



5 декабря с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат в селе Подгорное – в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 28 по улице Крайней, № 2а по улице Заводской, в котельной «Подгорное». Цистерна с водой подъедет по адресу улица Крайняя, 7.



В Липецке с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2ст2, 2 ст3, 2 ст6, 2ст8, 2а, 2е, 2ж, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4, 6, 8, 10, 12 в Универсальном проезде, № 2а по улице Московской. Воду для питья подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 5, 6, 6а, 12, 14, 18, 20, 26 по улице 3 Сентября, № 4 по улице Ильича, №№ 3, 3г вл. 4, 14, 35г, 35г. вл. 3, 35г вл. 1, 35г вл. 3, 41, 43, вл. 51 по улице Волгоградской, №№ 1, 10, 15 по улице Флерова, вл. 4 по улице Тимирязева, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, №№ 2а, вл. 2, 11, 17, 19, 21, 25 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 6, 9, 12, 14а по улице Студенческой, №№ 18, 18к.1, 18, к. 2, 18 к. 3, 18, к. 4 по улице Ленинградской, а также у жителей частного сектора улиц Чехова, Воронежской, Степной, С. Лазо, Гвардейской, Донской. Цистерны с водой подъедут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 в селе Подгорное останутся без тепла и горячей воды дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней.



6 декабря с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б, 2б/1, 2б, 2б, корпус а, 2б, корпус б, 2б, корпус в, 2б, корпус г, 2б, корпус е по улице Прокатной, №№ 1е/1, 1е/3, 1/2 по улице адмирала Макарова, а также у жителей частного сектора улиц Прокатной, Рязанской, Лазарева, Черняховского и переулка Задонского. Воду для питья и хозяйственных нужд можно будет набрать по адресу улица Прокатная, 1а.



Воду и тепло отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

