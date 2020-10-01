Пропавшая в Липецке школьница найдена в соседнем регионе

Следственными органами СУ СК России по Липецкой проводится доследственная проверка.

14-летняя школьница, которая ушла из дома на улице Степанищева вечером 28 сентября, находится в соседнем регионе и выходит на связь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Местонахождение девочки установлено в результате поисковых мероприятий, которые вели правоохранительные оргнаны.



- Это не первый самовольный уход девочки из дома. В ближайшее время её доставят в следственный отдел для выяснения причины ухода из дома, - рассказали в Следственном управлении СК РФ.



СУ СК проводит доследственную проверку обстоятельств ухода девочки из дома. Следователи выясняют условия воспитания и проживания школьницы в семье, опрашиваются ее родители, педагоги, а также должностные лица, ответственные за контроль несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.



По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.





