Происшествия

сегодня, 12:21

Пропавшая в Липецке школьница найдена в соседнем регионе

3 4562
#пропавшие без вести
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Пропавшая в Липецке школьница найдена в соседнем регионе

Следственными органами СУ СК России по Липецкой проводится доследственная проверка.

14-летняя школьница, которая ушла из дома на улице Степанищева вечером 28 сентября, находится в соседнем регионе и выходит на связь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Местонахождение девочки установлено в результате поисковых мероприятий, которые вели правоохранительные оргнаны.

- Это не первый самовольный уход девочки из дома. В ближайшее время её доставят в следственный отдел для выяснения причины ухода из дома, - рассказали в Следственном управлении СК РФ.

СУ СК проводит доследственную проверку обстоятельств ухода девочки из дома. Следователи выясняют условия воспитания и проживания школьницы в семье, опрашиваются ее родители, педагоги, а также должностные лица, ответственные за контроль несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.


3 4562
#пропавшие без вести
3

Комментарии (3)

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Денис

сегодня, 13:10
Хааа...
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Гость

сегодня, 12:56
Потому что уже не девочка
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а

сегодня, 12:44
вчера писали девочка, а сегодня школьница
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