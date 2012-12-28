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635
49 минут назад
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«Помогите! У нас лифт месяц не работает!»

Запустить лифт обещают сегодня, но ненадолго.

В третьем подъезде дома № 27 по проспекту Победы с 26 октября не работает лифт.

— Тренируемся, ходим по лестницам: дети, жильцы с колясками, инвалиды! Помогите! Мы не знаем, что делать! У нас безответственность полнейшая! — Возмущается старшая по подъезду Ирина Шинкарева.

Лифт в подъезде почти новый, его смонтировали в 2018 году. И почти сразу начались поломки.

— Там накосячили еще при установке. Он давно работал со сбоями, вечером не хватало напряжения. Если успели до шести часов попасть домой — хорошо, позже приходилось по лестнице подниматься, — рассказала Ирина Шинкарева. — Мужики говорят, что надо покупать стабилизатор или кабель новый тянуть. А это очень дорого.

Жильцы обращались и в Госжилинспекцию, и в прокуратуру, и в Ростехнадзор. В последней организации им подробно объяснили суть проблемы. За техническое обслуживание и ремонт лифтов в доме отвечает ООО «Лифт-Комфорт». Его сотрудники установили, что «основной причиной сбоев в работе лифта является его автоматическое отключение по причине превышения установленных значений распределительной сети питающей лифт (разными значениями трёхфазной сети — перекос фаз)». Поэтому пока не примут меры по стабилизации напряжения, эксплуатировать лифт нельзя.

Ответственность за содержание общедомового имущества, в которое входит и лифт, несет ООО «УК «Вариант».

Ростехнадзор объявил предостережение в адрес ООО УК «Вариант» о недопустимости нарушения обязательных требований при эксплуатации лифтов, и ПAO «Россети Центр» о недопустимости нарушений обязательных требований и обеспечении удовлетворительного состояния кабельной линии электропередачи, питающей многоквартирный дом. А также предложил жильцам сменить управляющую компанию, если они не довольны ее работой.

— Лифт собираются включить сегодня. Чтобы понять причину перекоса фаз, энергетики установят специальный прибор, который будет снимать показания, — пояснила директор УК «Вариант» Любовь Алленых.

После того, как станет понятна причина перекоса фаз, начнут искать решение проблемы. Любовь Алленых добавила, что подобная неприятность была в 11-м подъезде. Сейчас лифт в нем работает.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Моё имя
13 минут назад
В связи с импортозамещение устаревшие лифты будут массово заменять веревочными лестницами.
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Бабка Первая
17 минут назад
Дом хоть и невысокий, но стариков и инвалидов жалко.
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ха
32 минуты назад
вы же все за здоровый образ жизни, вот и движение это жизнь
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Космонавтов 88
35 минут назад
У нас очень часто ломаются лифты и большие подозрения что они не сами ломаются а кто-то в них прыгает и намеренно выводит из строя нужно веб камеру повесить в лифте.
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