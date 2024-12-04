На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

Первые плановые отключения холодной волы 5 декабря начнутся уже в 8 утра, предупредили в «РВК-Липецк».





С 08:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания № 1 по улице Ворошилова, №№ 4, 30а, 59а по улице Первомайской, № 7а по улице Фрунзе, № 7 по улице Советской, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9а, 10, 11, 12 по улице Спиртзаводской, № 3 по улице Инженерной, №№ 105/1, 105/2, 107а, 107д, вл. 103а, 109, 109а, 109б, 111 стр. 5 , 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 1, 109г, 109в, 111 вл. 4, 111, 111, вл. 109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр. 1, стр. 115/3, стр. 115/2, стр. 115а, 115/5, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл. 119г, 119г, 119е, стр. 119е к.1, 127б, 127а, 128, 128 стр. 1, вл. 129/2, вл. 129, вл. 129а, вл. 129/4, 130б, вл.130, 130а стр. 1, 130а, вл. 131в, стр. 131б, вл. 133а, стр. 133б, вл. 132, вл. 132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл. 135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл. 138 по улице Ковалева, №№ 1, 1а, 1б, 1г, 11в на площади Мира.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители в домах №№ 33/4, 39, 39/6 по улице Космонавтов, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице 6 Гвардейской дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 по улице Володи Бачурина, №№ 4, 5, 6, 11 по улице Коммунистической, №№ 2, 4, 5 по улице Краснозаводской, №№ 5, 9 по улице Краснознаменной, №№ 3а, 7а по улице Доватора, № 76 по проспекту Победы, также на улице Жуковского.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат дома № 29 по улице Байкальской, №№ 18, 21 по улице Майской, № 53 по улице Морской, № 1 по улице Пришкольной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3а по улице Папина, №№ 5, 11, 12, 12а в Студенческом городке, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 36 в Космическом переулке, №№ 26-40 по улице Стасова, №№ 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а в садоводчестве «Сокол-2», улицы Владивостокскую, Краснодарскую, Южную, Белорусскую, Брюллова, Баумана, Хмельницкого.