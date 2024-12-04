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04.12.2024 17:09
27

На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

Первые плановые отключения холодной волы 5 декабря начнутся уже в 8 утра, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 08:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания № 1 по улице Ворошилова, №№ 4, 30а, 59а по улице Первомайской, № 7а по улице Фрунзе, № 7 по улице Советской, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9а, 10, 11, 12 по улице Спиртзаводской, № 3 по улице Инженерной, №№ 105/1, 105/2, 107а, 107д, вл. 103а, 109, 109а, 109б, 111 стр. 5 , 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 1, 109г, 109в, 111 вл. 4, 111, 111, вл. 109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр. 1, стр. 115/3, стр. 115/2, стр. 115а, 115/5, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл. 119г, 119г, 119е, стр. 119е к.1, 127б, 127а, 128, 128 стр. 1, вл. 129/2, вл. 129, вл. 129а, вл. 129/4, 130б, вл.130, 130а стр. 1, 130а, вл. 131в, стр. 131б, вл. 133а, стр. 133б, вл. 132, вл. 132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл. 135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл. 138 по улице Ковалева, №№ 1, 1а, 1б, 1г, 11в на площади Мира. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

5 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители в домах №№ 33/4, 39, 39/6 по улице Космонавтов, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице 6 Гвардейской дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 по улице Володи Бачурина, №№ 4, 5, 6, 11 по улице Коммунистической, №№ 2, 4, 5 по улице Краснозаводской, №№ 5, 9 по улице Краснознаменной, №№ 3а, 7а по улице Доватора, № 76 по проспекту Победы, также на улице Жуковского. 

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат дома № 29 по улице Байкальской, №№ 18, 21 по улице Майской, № 53 по улице Морской, № 1 по улице Пришкольной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3а по улице Папина, №№ 5, 11, 12, 12а в Студенческом городке, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 36 в Космическом переулке, №№ 26-40 по улице Стасова, №№ 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а в садоводчестве «Сокол-2», улицы Владивостокскую, Краснодарскую, Южную, Белорусскую, Брюллова, Баумана, Хмельницкого. 

отключения
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Комментарии (27)

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Как гость
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Катукова 42
17 минут назад
Ребят, 24мкрн шо там по водичке?
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Злой человек
сегодня, 05:23
На Шубина дали не прошло и пол года
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Гость
вчера, 23:43
Воды на катукова 34 нет ни холодной,ни горячей с самого утра
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Злой житель
вчера, 20:59
Рвк как обычно Плановое отключение в 8 утра и до конца работ( как обычно без уточнения времени) По факту отключена вода была уже в 7 утра когда многие люди собираться на работу, ну а включат как обычно часов в 12 ночи, как обычно предупреждения никакого нету по домам об отключении( что является строгим нарушением), и по факту ни руки помыть ни посуду помыть, ни в туалет сходить, лучшая контора 5 звезд. Когда их уже за это отношение накажут? Такие поступки чреваты для компаний огромными штрафами. Но к сожалению никакого наказания для них нету.
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007
вчера, 18:12
Рабочее время закончилось. Где вода? Какая разница включить воду вечером или утром?
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Гость
вчера, 16:19
Воду дали 24 мкр-н?
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Стаханова 34
вчера, 17:46
Нет! А сейчас вообще весь район затопило, очередной прорыв видимо!
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Трезвый
вчера, 13:13
Автор,фото не связано ни с РВК,ни с электросетями.Так можно?
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123
вчера, 09:31
Неделю назад сутки без холодной воды сидели. На подъезде никаких объявлений заранее. Ребёнок из школы пришёл - воды нет, мы с работы пришли - воды нет. Днем воды нет, вечером воды нет, ночью воды нет. Руки помыть нечем, приготовить ужин нельзя, туалет смыть нельзя. Ч
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Димон
вчера, 09:28
Себя они не отключают На людей им на.........!
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Липчанка
вчера, 09:27
А почему предупреждают об отключении только на этом сайте и за 12 часов? Почему нет объявлений на подъездах МКД?! Не все в интернете 24/7. Пришла в 21, легла в 23, в 6 утра подъем, в 7.30 еле успела выскочить из ванны с мокрой головой, а иначе был бы ожог от горячей воды. Мне кажется это какая то диверсия и месть за что-то людям. На прошлой неделе сидели без холодной воды трое суток, РВК кивает на УК, а у тех выходной. Как то так
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