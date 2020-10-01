Законы вступающие в силу в октябре: запрет на кальяны, новое налоговое правило и дактилоскопия для гражданства

С 1 октября в кафе и ресторанах запрещены кальяны, переплатой по одному из налогов можно заплатить другой налог, на продление детских выплат снова придется писать заявление. GOROD48 представляет основные изменения, которые ждут нас в октябре.

Переплатой по одному налогу разрешат расплатиться за другой налог



С 1 октября разрешается по-другому пользоваться переплатой по налогам. Так, переплату по одному налогу можно направить на уплату любого другого налога и пени. Это предусмотрено Федеральным законом от 29 сентября 2019 года



По некоторым вкладам увеличат сумму возмещения



С 1 октября страховой лимит по вкладам - сумму на банковском счете, сохранность которой гарантирует государство, - увеличивается до 10 миллионов рублей, правда, коснется это не всех депозитов, а только открытых при определенных обстоятельствах. Об этом говорится в Федеральном законе от 25 мая 2020



Авторские права в приложениях защитят



С 1 октября вступает в силу закон,



Духи и фототехнику промаркируют



С 1 октября вводится обязательная маркировка для духов и туалетной воды, а также фотоаппаратов, фотовспышек. Об этом говорится в постановлениях правительства РФ



На детские выплаты снова потребуется заявление



С 2 октября возвращается прежний, «докарантинный» порядок оформления субсидий и пособий. Напомним, с 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. С 2 октября необходимо будет подавать заявление: выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им трех лет, а также предоставить документы, подтверждающие доход семьи.



Благотворительные сборы станут прозрачнее



С 5 октября устанавливаются



Над микрофинансовыми организациями усилят контроль



С 12 октября в России вступит в силу закон, по которому усиливается контроль над микрофинансовыми организациями. Банк России теперь сможет ограничивать работу МФО при определенных условиях. Например, в случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствования проведению проверки ее деятельности. При этом микрофинансовая организация будет обязана разместить сведения о предписании Банка России, которое ограничивает её деятельность. Эта информация должна будет размещаться как в местах обслуживания клиентов, так и на официальном сайте организации.



Без записи в реестре запретят называться ломбардом



С 12 октября ломбардом смогут называться только те организации, которые внесены в специальный госреестр. Об этом говориться в федеральном законе № 196



Для получения гражданства введут обязательную дактилоскопию



С 12 октября



Также в упрощенном порядке вступить в гражданство РФ смогут иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ. По прежним правилам возможность оформить в упрощенном порядке российское гражданство была лишь у нетрудоспособных родителей таких детей.



Заключение договора ОСАГО упростят



С 19 октября автомобилисты смогут приобрести страховку ОСАГО в электронном виде при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования как на официальном сайте страховщика, так и у посредника. При этом оператор такой платформы не вправе взимать вознаграждение при заключении договора. То есть стоимость полиса, рассчитанная через посредника, должна соответствовать стоимости на официальном сайте страховой компании. Реестр финансовых платформ ведет Банк России.



Требования к организаторам азартных игр ужесточат



С 19 октября оператором лотереи



Из баров и ресторанов уберут кальяны



С 30 октября курить в помещениях общественного питания окончательно запрещено. Об этом говорится в

С 1 октября разрешается по-другому пользоваться переплатой по налогам. Так, переплату по одному налогу можно направить на уплату любого другого налога и пени. Это предусмотрено Федеральным законом от 29 сентября 2019 года «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» . Прежде ее можно было потратить на уплату налога такого же вида (к примеру, местного, регионального или федерального). Теперь излишне уплаченные средства по федеральному налогу могут пойти в счет уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Аналогичная ситуация с пенями и штрафами. Например, переплату от уплаты земельного налога можно направить в счёт уплаты налога на транспорт. А вот для возвращения переплаты придется полностью погасить все долги (пени и штрафы), если таковые имеются.С 1 октября страховой лимит по вкладам - сумму на банковском счете, сохранность которой гарантирует государство, - увеличивается до 10 миллионов рублей, правда, коснется это не всех депозитов, а только открытых при определенных обстоятельствах. Об этом говорится в Федеральном законе от 25 мая 2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . Страховка по вкладам вырастет для депозитов, на которых размешены деньги от продажи жилья или земельного участка с жилой недвижимостью, наследства, если на вклад зачислили возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу, компенсационные и социальные выплаты, денежные пособия, выплаты по решению суда или субсидии на гранты. «Сегодня можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей. Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей. Граждане будут защищены, их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.С 1 октября вступает в силу закон, регулирующий защиту авторских и смежных прав в приложениях – теперь владельцам мобильных приложений следует внимательнее относиться к контенту, который они размещают. Так, если владелец интеллектуальной собственности найдет свое произведение в каком-либо программном приложении, он может обратиться к владельцу приложения, или к лицу, разместившему авторский контент, или непосредственно в Роскомнадзор с требованием удалить объект интеллектуальной собственности. Это может быть музыка, видео, электронные или аудиокниги, даже просто посты. Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. Хозяин ресурса, в свою очередь, должен проинформировать об этом владельца программного приложения. На ответ даётся один день. У владельца приложения также будет один день, чтобы ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав. В противном случае, владелец информресурса должен ограничить доступ к приложению-нарушителю.С 1 октября вводится обязательная маркировка для духов и туалетной воды, а также фотоаппаратов, фотовспышек. Об этом говорится в постановлениях правительства РФ №1957 №1953 . Производители и импортеры парфюмерии и фототехники обязаны наносить маркировку на потребительскую упаковку или этикетку продукции, а также вносить в систему «Честный ЗНАК» сведения о маркировке этой продукции. Продажа таких товаров в России без средств идентификации будет запрещена. Новый закон не коснется продукции, которую не успели реализовать до 1 октября. Так, купленная до 1 октября, но ввезенная позже фотоаппаратура должна быть промаркирована до 31 октября 2020 года.С 2 октября возвращается прежний, «докарантинный» порядок оформления субсидий и пособий. Напомним, с 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. С 2 октября необходимо будет подавать заявление: выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им трех лет, а также предоставить документы, подтверждающие доход семьи.С 5 октября устанавливаются правила использования ящиков для пожертвований. Ящик может быть как стационарным, так и переносным, на нем некоммерческая организация обязана указать свое наименование, адрес, сайт, если он есть, и объявить о цели сбора. Использовать такой ящик разрешат тем организациям, у кого в учредительных документах предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности. Ящики можно устанавливать в офисах этих организаций, если помещение в аренде - по договору с владельцем. Переносные ящики можно использовать во время публичных мероприятий, организованных самой НКО. А вот использование переносных ящиков в общественном транспорте и автомобильных пробках станет незаконным. Юристы отмечают, что провести там публичное мероприятие НКО не сможет в силу требований законодательства о транспортной безопасности. Также НКО должна будет публиковать отчет об использовании собранных пожертвований (в том числе на сайте организации).С 12 октября в России вступит в силу закон, по которому усиливается контроль над микрофинансовыми организациями. Банк России теперь сможет ограничивать работу МФО при определенных условиях. Например, в случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствования проведению проверки ее деятельности. При этом микрофинансовая организация будет обязана разместить сведения о предписании Банка России, которое ограничивает её деятельность. Эта информация должна будет размещаться как в местах обслуживания клиентов, так и на официальном сайте организации.С 12 октября ломбардом смогут называться только те организации, которые внесены в специальный госреестр. Об этом говориться в федеральном законе № 196 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . Сумма займа в ломбарде не сможет превышать ту сумму, в которую оценили заложенную вещь. А если хозяин не выкупит свой залог, то продавать его можно будет только на открытых торгах, если сумма оценки будет выше 300 тысяч рублей.С 12 октября закон обяжет иностранцев и лиц без гражданства, получающих гражданство России, проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. При том, дактилоскопическая регистрация лиц, признанных недееспособными, и несовершеннолетних должна проводиться в присутствии их законных представителей, а лиц, ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства, - в присутствии их попечителей.Также в упрощенном порядке вступить в гражданство РФ смогут иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ. По прежним правилам возможность оформить в упрощенном порядке российское гражданство была лишь у нетрудоспособных родителей таких детей.С 19 октября автомобилисты смогут приобрести страховку ОСАГО в электронном виде при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования как на официальном сайте страховщика, так и у посредника. При этом оператор такой платформы не вправе взимать вознаграждение при заключении договора. То есть стоимость полиса, рассчитанная через посредника, должна соответствовать стоимости на официальном сайте страховой компании. Реестр финансовых платформ ведет Банк России.С 19 октября оператором лотереи не может быть лицо с непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики или против госвласти, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Также этой организацией азартных игр и лотерей не смогут заниматься юридические лица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Организаторы азартных игр должны предоставлять властям сведения о своих бенефициарных владельцах – среди них не может быть юрлиц, зарегистрированных в оффшорах.С 30 октября курить в помещениях общественного питания окончательно запрещено. Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 года № 303, который распространяет антитабачные запреты на всю курительную продукцию (кальяны, вейпы, испарители, системы нагревания табака и пр.), а не только сигареты. Теперь использование кальяна непосредственно в кафе, в местах общественного питания запрещается. Однако деятельность кальянных, как отдельных заведений, в которых нет приема пищи, закон не запрещает. Он лишь разводит места, где можно пообедать и те, где можно покурить кальян.