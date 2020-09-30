В России
31 минуту назад
В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы
В Госдуме предложили обсудить продление кредитных каникул для пострадавших от пандемии коронавируса
Российские власти обсудят возможность продления кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает Коммерсант со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Сегодня, 30 сентября, завершается прием заявок на предоставление кредитных каникул.
«Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка»,— сказал Аксаков. Он уточнил, что предложения о продлении программы звучат со стороны бизнеса.
По его словам, нужно выходить из кредитных каникул поэтапно: "погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без проблем, аккуратно выходить из этих послаблений".
С 1 октября прекращают действие ряд мер поддержки, введенных Банком России в связи с пандемией. Среди них – ограничение комиссий за прием банковских карт при онлайн-торговле. Также с 1 октября прекращают действие кредитные каникулы. И завершается программа по рефинансированию субъектов малого и среднего бизнеса. Меры поддержки Центробанка были призваны поддержать стабильность финансового сектора и экономики в целом в условиях пандемии. Большая их часть принималась по 30 сентября включительно. В августе регулятор анонсировал продление части мер до конца года.
«Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка»,— сказал Аксаков. Он уточнил, что предложения о продлении программы звучат со стороны бизнеса.
По его словам, нужно выходить из кредитных каникул поэтапно: "погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без проблем, аккуратно выходить из этих послаблений".
С 1 октября прекращают действие ряд мер поддержки, введенных Банком России в связи с пандемией. Среди них – ограничение комиссий за прием банковских карт при онлайн-торговле. Также с 1 октября прекращают действие кредитные каникулы. И завершается программа по рефинансированию субъектов малого и среднего бизнеса. Меры поддержки Центробанка были призваны поддержать стабильность финансового сектора и экономики в целом в условиях пандемии. Большая их часть принималась по 30 сентября включительно. В августе регулятор анонсировал продление части мер до конца года.