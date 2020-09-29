Школьнику в супе попалась гусеница?

Департамент образования проверит обоснованность поста с жалобой на некачественное питание в столовой.

В школе №70 началась проверка качества питания в столовой, сообщила GOROD48 председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.Ранее в Instagram появилось фото, сделанное якобы в школьной столовой. В ложке супа плавает фрагмент, похожий на гусеницу. Автор поста призывает перестать травить детей и надеется, что во время официальных проверок суп с таким «мясом» чиновникам не подавали.