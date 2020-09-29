Общество
сегодня, 12:44
Школьнику в супе попалась гусеница?
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Департамент образования проверит обоснованность поста с жалобой на некачественное питание в столовой.
В школе №70 началась проверка качества питания в столовой, сообщила GOROD48 председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.
Ранее в Instagram появилось фото, сделанное якобы в школьной столовой. В ложке супа плавает фрагмент, похожий на гусеницу. Автор поста призывает перестать травить детей и надеется, что во время официальных проверок суп с таким «мясом» чиновникам не подавали.
Ранее в Instagram появилось фото, сделанное якобы в школьной столовой. В ложке супа плавает фрагмент, похожий на гусеницу. Автор поста призывает перестать травить детей и надеется, что во время официальных проверок суп с таким «мясом» чиновникам не подавали.
46 4337
Комментарии (46)
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Бесплатный суп
дед Михей
Васяня
Немец
Родитель
Липецк
Stasya
Око
Stasya
при коммунистах такого не было