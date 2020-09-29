Общество

сегодня, 12:44

Школьнику в супе попалась гусеница?

46 4337
#школьное питание #образование #жалоба
8

Департамент образования проверит обоснованность поста с жалобой на некачественное питание в столовой.

В школе №70 началась проверка качества питания в столовой, сообщила GOROD48 председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.

супчик.jpg

Ранее в Instagram появилось фото, сделанное якобы в школьной столовой. В ложке супа плавает фрагмент, похожий на гусеницу. Автор поста призывает перестать травить детей и надеется, что во время официальных проверок суп с таким «мясом» чиновникам не подавали.
46 4337
#школьное питание #образование #жалоба
8

Комментарии (46)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бесплатный суп

45 минут назад
Хорош жаловаться суп то бесплатный , как и написано в конституции)
ответить

дед Михей

48 минут назад
А потому что крупа, макароны, рис со Светофора!
ответить

Васяня

сегодня, 18:06
И что???гусеница елы-палы,а яблоки едите что если там гусеница?это наоборот означает что натур продукт!,так что поварам премию нужно выдать!
ответить

Немец

сегодня, 17:53
Супчик от Путина и Артамонова - всегда вкусно и наваристо!
ответить

Родитель

сегодня, 17:32
Отнесите на экспертизу с пробой на Соборную. Ато не поверят и скажут опять Фейк.
ответить

Липецк

сегодня, 16:57
Пусть они сами эту еду едят а не наших детей кормят. Раньше в школе готовили повора и картошку сутра готовили как положено.
ответить

Stasya

сегодня, 16:54
И, кстати, где вы видели поваров в школах нынче? Еду привозят уже готовую(((
ответить

Око

сегодня, 16:43
суп с протеином. ну а чО.
ответить

Stasya

сегодня, 16:40
маманя, нам открытым текстом сказали: не хотите - не ешьте, но платить надо) так вот и не едим)
ответить

при коммунистах такого не было

сегодня, 15:55
и натуральное молоко в школах было бесплатное
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке презентовали граффити в честь Михаила Водопьянова
#фкр
В Липецке презентовали граффити в честь Михаила Водопьянова

сегодня, 16:00

Общество
В последние выходные сентября сухостой в Липецке горел чаще
#пожар
1
В последние выходные сентября сухостой в Липецке горел чаще

сегодня, 15:45

Общество
Архитекторы просят липчан обсудить предложение Ильи Варламова
#Илья Варламов #Евгения Уваркина #урбанист
58
Архитекторы просят липчан обсудить предложение Ильи Варламова

сегодня, 15:25

Общество
Новый остановочный павильон у Центрального рынка появился в результате сотрудничества власти и бизне...
#благоустройство
29
Новый остановочный павильон у Центрального рынка появился в результате сотрудничества власти и бизне...

сегодня, 15:01

Общество
Под Липецком из-за больной собаки ввели карантин
#карантин #бешенство
3
Под Липецком из-за больной собаки ввели карантин

сегодня, 15:01

Общество
Запрет на массовые мероприятия продлен до конца октября
#коронавирус #запрет на массовые мероприятия
18
Запрет на массовые мероприятия продлен до конца октября

сегодня, 15:01

Общество