Происшествия
8 минут назад
Московские «черные риэлторы» прятали трупы убитых пенсионеров в Липецкой области
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В банде состояли двое полицейских
В Лефортовском суде рассматривается резонансное дело о хищении квартир у пенсионеров. Осуждены трое участников организованной преступной группы.
Как сообщает издание «Юго-Восточный курьер», несколько лет назад жители одного из московских домов в районе Лефортово обратили внимание, что пропал их сосед — одинокий пенсионер. Это стало началом масштабного расследования, которое растянулось на несколько лет.
— Также стало известно, что при аналогичных обстоятельствах пропал еще один пенсионер из того же района. А вскоре мы узнали, что обе квартиры проданы, — рассказал исполняющий обязанности руководителя Следственного управления по ЮВАО Алан Тедеев.
Вскоре стало понятно: в этом деле орудует преступная группа. Сотрудники центра госуслуг рассказали, что документы для продажи квартиры им принес сам владелец. Но эксперты установили: почерк того, кто якобы продавал квартиру, отличается от почерка пропавшего пенсионера. Оперативникам удалось установить личность этого человека. Оказалось, что это ранее судимый уже немолодой москвич. Он сразу заявил: «Ничего не знаю: в этот день был в гостях, напился и ничего не помню».
— С первым подозреваемым по делу о хищении квартир работал наш следователь Алексей Гордиенко, — рассказывает Алан Тедеев. — Для того чтобы мужчина признался, требовалось найти нестыковки в его показаниях. А тем временем другой следователь — Роман Закирьянов — уже ехал в Липецкую область, куда, по оперативной информации, вывезли пропавших пенсионеров. После нескольких часов поисков их тела удалось найти на участке загородного дома. Когда подозреваемому предъявили фотографии тел, он перепугался и заговорил. Так мы получили имена еще троих подозреваемых. Двое из них оказались сотрудниками полиции, третий — дворником, который за определенную плату сообщал им, где живут одинокие пенсионеры.
«Благодаря грамотной работе следователя и сотрудников уголовного розыска удалось предотвратить еще одно преступление: третьей жертвой должна была стать одинокая пенсионерка», пишет издание.
Фото: msk.rucountry.ru
Как сообщает издание «Юго-Восточный курьер», несколько лет назад жители одного из московских домов в районе Лефортово обратили внимание, что пропал их сосед — одинокий пенсионер. Это стало началом масштабного расследования, которое растянулось на несколько лет.
— Также стало известно, что при аналогичных обстоятельствах пропал еще один пенсионер из того же района. А вскоре мы узнали, что обе квартиры проданы, — рассказал исполняющий обязанности руководителя Следственного управления по ЮВАО Алан Тедеев.
Вскоре стало понятно: в этом деле орудует преступная группа. Сотрудники центра госуслуг рассказали, что документы для продажи квартиры им принес сам владелец. Но эксперты установили: почерк того, кто якобы продавал квартиру, отличается от почерка пропавшего пенсионера. Оперативникам удалось установить личность этого человека. Оказалось, что это ранее судимый уже немолодой москвич. Он сразу заявил: «Ничего не знаю: в этот день был в гостях, напился и ничего не помню».
— С первым подозреваемым по делу о хищении квартир работал наш следователь Алексей Гордиенко, — рассказывает Алан Тедеев. — Для того чтобы мужчина признался, требовалось найти нестыковки в его показаниях. А тем временем другой следователь — Роман Закирьянов — уже ехал в Липецкую область, куда, по оперативной информации, вывезли пропавших пенсионеров. После нескольких часов поисков их тела удалось найти на участке загородного дома. Когда подозреваемому предъявили фотографии тел, он перепугался и заговорил. Так мы получили имена еще троих подозреваемых. Двое из них оказались сотрудниками полиции, третий — дворником, который за определенную плату сообщал им, где живут одинокие пенсионеры.
«Благодаря грамотной работе следователя и сотрудников уголовного розыска удалось предотвратить еще одно преступление: третьей жертвой должна была стать одинокая пенсионерка», пишет издание.
Фото: msk.rucountry.ru
145