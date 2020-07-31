Происшествия
21 минуту назад
Липчанин на «Лэнд Ровере» снёс выскочившую на трассу «семерку» с подростками
ДТП с участием жителя Липецка произошло под Омском
29 июля в 00:30 часов в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги на автодорогу Тюмень - Омск в районе 484 километра не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лэнд Ровер Дискавери» под управлением 36-летнего жителя Липецкой области.
В результате ДТП водитель и два пассажира "семерки" госпитализированны. Всем троми по 17 лет
Право на управление транспортными средствами у водителя отечественного автомобиля отсутствует.
Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.
Как сообщают омские соцсети, все трое праздновали 17-летей водителя и поехали кататься на машине его родителей. 17-летний именинник к своем годам уже имеет две судимости.
Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги на автодорогу Тюмень - Омск в районе 484 километра не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лэнд Ровер Дискавери» под управлением 36-летнего жителя Липецкой области.
В результате ДТП водитель и два пассажира "семерки" госпитализированны. Всем троми по 17 лет
Право на управление транспортными средствами у водителя отечественного автомобиля отсутствует.
Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.
Как сообщают омские соцсети, все трое праздновали 17-летей водителя и поехали кататься на машине его родителей. 17-летний именинник к своем годам уже имеет две судимости.
Шкраб
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