Происшествия

21 минуту назад

Липчанин на «Лэнд Ровере» снёс выскочившую на трассу «семерку» с подростками

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#ДТП
Липчанин на «Лэнд Ровере» снёс выскочившую на трассу «семерку» с подростками

ДТП с участием жителя Липецка произошло под Омском

29 июля в 00:30 часов в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги на автодорогу Тюмень - Омск в районе 484 километра не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лэнд Ровер Дискавери» под управлением 36-летнего жителя Липецкой области.

В результате ДТП водитель и два пассажира "семерки" госпитализированны. Всем троми по 17 лет

Право на управление транспортными средствами у водителя отечественного автомобиля отсутствует. 
Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.

Как сообщают омские соцсети, все трое праздновали 17-летей водителя и поехали кататься на машине его родителей. 17-летний именинник к своем годам уже имеет две судимости.
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#ДТП

Комментарии (2)

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Шкраб

3 минуты назад
Такого количества ошибок в таком коротком сообщении... Это ж надо еще умудриться!
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1

3 минуты назад
Ладно, молодняк ступили. Но этот куда глядел?
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