Липчанин на «Лэнд Ровере» снёс выскочившую на трассу «семерку» с подростками

ДТП с участием жителя Липецка произошло под Омском

29 июля в 00:30 часов в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.



Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги на автодорогу Тюмень - Омск в районе 484 километра не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лэнд Ровер Дискавери» под управлением 36-летнего жителя Липецкой области.



В результате ДТП водитель и два пассажира "семерки" госпитализированны. Всем троми по 17 лет



Право на управление транспортными средствами у водителя отечественного автомобиля отсутствует.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.



Как сообщают омские соцсети, все трое праздновали 17-летей водителя и поехали кататься на машине его родителей. 17-летний именинник к своем годам уже имеет две судимости.

