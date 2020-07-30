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2 августа в Липецке ограничат продажу алкоголя

12 736
#алкоголь #День ВДВ
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2 августа в Липецке ограничат продажу алкоголя
Согласно действующему законодательству, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания не допускается в местах скопления граждан во время массовых мероприятий.

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, 2 августа в областном центре пройдут два таких мероприятия:

С 11:00 до 12:00 на улице Маргелова пройдет митинг посвященный Дню ВДВ,

С 13:00 до 14:00 десантники прошагают от площади Героев по Петровскому проезду до Комсомольского пруд


12 736
#алкоголь #День ВДВ
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Комментарии (12)

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Трезвенник Язвенник

11 минут назад
А когда его ограничат вообще?!
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Алкаш с ПЕДа

26 минут назад
пасибо ... пайду затарюсь ... ))
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вопрос

38 минут назад
А при чем тут табличка 0% ?
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Бобровая струя

44 минуты назад
затарится затарились, главное чтобы культурно все было. Из дома на улицу уже никто ничего не понесет. Погуляют по парку, может побегают, искупаются в фонтантанах.
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Задели за живое?

45 минут назад
АЛЕКСАНДР, те, кто затарились заранее - молодцы! А остальные не должны пьяными шастать во время массовых мероприятий, тем более в такие дни в городе обычно много молодежи, а сл-но повышается риск правонарушений общественного порядка. Да и вообще когда большие скопления граждан на улице, употребляйте алкоголь дома или за городом, не нарветесь на приключения!
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Жителю без разума

47 минут назад
Житель, тупик, не переживай! Скоро так и будет. Всех вакцинируют-чипизируют - и будет, как в фильме "Мертвый сезон". 12 часов работы - и в барак. Там не будет у вас ни бухла, ни оружия. Зато 3 раза в день будешь получать по большой миске питательной баланды, Ослик!..
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Слонопотам

48 минут назад
Как же запрет массовых мероприятий аттракционы откройте завралисьь запутались горе руководители
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Олег.

51 минуту назад
Александр, разьясняю! Согласно "Технологии социальных манипуляций", чтобы подогревать у населения к чему-то интерес, надо этот плод периодически делать запретным. Так поступал не только * -гиена Горбачев. Так поступают в правительстве России все компрадоры. Мендель со своими запретами - там же. Что им скажут, то агенты влияния на местах и проводят в жизнь. Народ способен этому сопротивляться, население - нет. Изучайте Высшую социологию!
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Жителю-насе(комому)лению

56 минут назад
Житель, не суди всех по себе! У тебя - последняя стадия алкоголизма: от вдыхания паров спирта крышу сносит...
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АЛЕКСАНДР

59 минут назад
когда же эта бардак закончиться -кому надо уже заранее затарились и им плевать на ваши постановления -при горбачеве уже боролись а воз и ныне там прежде что-то запретить надо думать считать советоваться а потом уже издавать но думать никто не хочет и так деньги и неплохие платят
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