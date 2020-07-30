Общество
сегодня, 14:32
2 августа в Липецке ограничат продажу алкоголя
Согласно действующему законодательству, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания не допускается в местах скопления граждан во время массовых мероприятий.
Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, 2 августа в областном центре пройдут два таких мероприятия:
С 11:00 до 12:00 на улице Маргелова пройдет митинг посвященный Дню ВДВ,
С 13:00 до 14:00 десантники прошагают от площади Героев по Петровскому проезду до Комсомольского пруд
Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, 2 августа в областном центре пройдут два таких мероприятия:
С 11:00 до 12:00 на улице Маргелова пройдет митинг посвященный Дню ВДВ,
С 13:00 до 14:00 десантники прошагают от площади Героев по Петровскому проезду до Комсомольского пруд
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