2 августа в Липецке ограничат продажу алкоголя

Согласно действующему законодательству, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания не допускается в местах скопления граждан во время массовых мероприятий.



Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, 2 августа в областном центре пройдут два таких мероприятия:



С 11:00 до 12:00 на улице Маргелова пройдет митинг посвященный Дню ВДВ,



С 13:00 до 14:00 десантники прошагают от площади Героев по Петровскому проезду до Комсомольского пруд





