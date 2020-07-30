Экспортный спрос на продукцию НЛМК достиг рекордных значений

Группа НЛМК в июне установила рекорд перевалки металлопродукции на экспорт в связи с увеличением спроса на зарубежных рынках. Потребителям отгрузили 1,2 млн тонн металла, на 65% больше среднемесячного экспортного объема и на 0,3 млн тонн выше предыдущего рекорда в декабре 2018 года. Высокий уровень отгрузки стал возможен благодаря программе оптимизации цепочки поставок.

- В тесном взаимодействии с РЖД сотрудникам логистической службы компании удалось обеспечить быстрое продвижение составов в направлении портов и оперативный возврат вагонов обратно на площадку НЛМК, несмотря на повышенную загрузку железнодорожной сети, - сообщили в пресс-службе компании.



Для размещения судовых партий проката НЛМК в портах были выделены дополнительные складские помещения. Повышению интенсивности перевалки способствовало выделение под погрузку проката отдельных причалов и крановых технологических линий, а также оперативное планирование фрахтования и подхода судов.



Исторически максимального уровня достигла перевалка продукции через Туапсинский морской порт (0,3 млн. тонн). Потребителям Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии отгружены слябы, рулонный прокат, заготовка для сортового проката, железорудный концентрат.



