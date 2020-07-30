НЛМК Live

23 минуты назад

Экспортный спрос на продукцию НЛМК достиг рекордных значений

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#продукция
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Экспортный спрос на продукцию НЛМК достиг рекордных значений

Группа НЛМК в июне установила рекорд перевалки металлопродукции на экспорт в связи с увеличением спроса на зарубежных рынках. Потребителям отгрузили 1,2 млн тонн металла, на 65% больше среднемесячного экспортного объема и на 0,3 млн тонн выше предыдущего рекорда в декабре 2018 года.  Высокий уровень отгрузки стал возможен благодаря программе оптимизации цепочки поставок. 

- В тесном взаимодействии с РЖД сотрудникам логистической службы компании удалось обеспечить быстрое продвижение составов в направлении портов и оперативный возврат вагонов обратно на площадку НЛМК, несмотря на повышенную загрузку железнодорожной сети, - сообщили в пресс-службе компании. 

Для размещения судовых партий проката НЛМК в портах были выделены дополнительные складские помещения. Повышению интенсивности перевалки способствовало выделение под погрузку проката отдельных причалов и крановых технологических линий, а также оперативное планирование фрахтования и подхода судов.  

Исторически максимального уровня достигла перевалка продукции через Туапсинский морской порт (0,3 млн. тонн). Потребителям Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии отгружены слябы, рулонный прокат, заготовка для сортового проката, железорудный концентрат.  

167
#продукция
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