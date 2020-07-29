Общество
23 минуты назад
На двух перекрестах в центре города не работают светофоры
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Из-за аварии на электрических сетях оказались обесточены светофорные объекты на перекрёстках Театральная – Фрунзе – Советская, и Фрунзе – Первомайская.
- Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся, - сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
Горожан просят быть максимально внимательными и осторожными при пересечении этих перекрестков.
- Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся, - сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
Горожан просят быть максимально внимательными и осторожными при пересечении этих перекрестков.
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