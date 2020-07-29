На двух перекрестах в центре города не работают светофоры

Из-за аварии на электрических сетях оказались обесточены светофорные объекты на перекрёстках Театральная – Фрунзе – Советская, и Фрунзе – Первомайская.



- Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся, - сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.



Горожан просят быть максимально внимательными и осторожными при пересечении этих перекрестков.