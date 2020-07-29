Происшествия

сегодня, 12:19

32-летний липчан погиб из-за браконьерства

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#браконьерство #убийство
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32-летний липчан погиб из-за браконьерства

По первоначальной версии гибели мужчины, он утонул в реке. Правда выяснилась во время судебной экспертизы.

Следователь Тербунского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Липецкой области возбудил уголовное по факту обнаружения в пруду у деревни Синий Камень трупа 31-летнего Виталия Гришина.

- Сначала везде написали, что он утонул. На самом деле это было убийство, - уверены родственники Гришина. - Вечером 19 июля Виталий пошел с другом на пруд, хотел ловить рыбу сетями. К ним подошли двое пожилых мужчин, один — из села Борки, второй — из Тербунов. Они стали упрекать Виталия за браконьерство, потому что охраняют частный пруд, и избили его. Друг Виталия испугался и убежал. Виталий пытался скрыться от мужчин, хотел переплыть пруд. Но ему из-за жутких побоев это не удалось… Потом приятель Виталия сказал всем, что он просто утонул. Так он, как утопленник, сначала и числился.

Истинная причина гибели Виталия Гришина выяснилась после судебно-медицинской экспертизы, которая пришла к выводу, что причиной его смерти стало не утопление, а травмы. Эксперты обнаружили у погибшего множественные травмы головы, кровоизлияние в головной мозг, а вот воды в легких не оказалось. После экспертизы свидетель гибели Виталия рассказал его родственникам о том, что на самом деле произошло на берегу пруда.

- Эти мужчины перед тем, как избить Виталия, изрезали его лодку ножами. Полиграф подозреваемые проходить не стали. Нам сказали, что нельзя их отправлять на детектор лжи из-за состояния здоровья: у одного мужчины был инсульт, у второго — проблемы с сердцем. На них завели дело по ч.4 ст.111 — смертельные побои, - уточнили родственники Виталия Гришина.

В СУ СК РФ по Липецкой области подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Но у следствия несколько иная картина обстоятельств преступления.

Вечером 19 июля двое рыбаков 57-ми и 59-ти лет приехали порыбачить на частный пруд у Синего Камня. На другом берегу пруда остановилась машина, из которой вышли двое подвыпивших парней. Они спросили у пожилых рыбаков как клюет. Перекинувшись парой фраз, парни достали резиновую лодку и принялись ставить сети. Явное браконьерство возмутило рыбаков и мужчины пригрозили парням, что сообщат о браконьерстве в соответствующие инстанции. Завязалась ссора: Гришин решил научить мужчин жизни и бросился на них, но рыбаки дали отпор пьяному парню. Тот отступил. Его приятель предложил покинуть пруд. К этому времени лодка парней прохудилась. Приятель Гришина предложил вернутся к автомобилю по берегу. Гришин решил, что переплывет пруд. Когда его приятель пришел к машине, Гришина там не было. Он сообщил об исчезновении приятеля жене Гришина. Та заявила в полицию, тело обнаружили 21 июля.

- Мужчины не отрицают причастность к происшествию. Никакие меры пересечения к ним не применялись. Один из них, 57-летний мужчина, госпитализирован с инфарктом, - рассказала GOROD48 помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова. – Расследование дела продолжается.
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#браконьерство #убийство
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Комментарии (10)

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Боря

10 минут назад
Обычное дело- колхозники убивают друг друга.
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Викторм

12 минут назад
Готов оказать юридическую помощь подозреваемым.
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Око

20 минут назад
сходили рыбки половить...ну йо майо... идиоты.
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///

43 минуты назад
Вода забрала.
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Animal planet.

48 минут назад
Вот они людишки в действии.
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В Тербунарии,

59 минут назад
Сталин-психиатр., кроме двух
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Кольт

сегодня, 12:48
Такая кара настигнет всех вечно голодных, недоедающих браконьеров. Природа возьмет свое!
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Сталин-психиатр.

сегодня, 12:42
И тех жалко, и этих. Один хоть отмучился. Впрочем, остальные скоро тоже. До пенсии в этой стране не доживают.
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В Тербунарии,

сегодня, 12:38
Все такие.Только двое выбились в люди-один в Москве сейчас,в Совете совещается, другой- главой "работает"
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В Тербунарии,

сегодня, 12:29
Каждый второй-браконьер,каждый третий-самогонный бутлегер,остальные-алканы
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