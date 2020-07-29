За ночлег в чужом доме 35-летний мужчина отправится под суд

1 июня около полуночи в селе Грачевка Усманского района 35-летний мужчина забрался в чужой дом.

- Вернувшийся владелец дома заметил разбитое окно и следы непрошенного гостя в помещении, после чего обратился в полицию, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления CК РФ по Липецкой области. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 35-летний мужчина. Он признался, что залез в дом, чтобы переночевать.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища).

