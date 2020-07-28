Липчан спросят о проблемах города и отношении к власти

Серию социологических опросов жителей областного центра и районов региона будут проводить сотрудники Елецкого государственного университета.

Управление внутренней политики Липецкой области удалось найти подрядчика на проведение в регионе серии социологических опросов. Чиновники были готовы потратить на услуги социологов до 600 000 рублей. Электронные торги на понижение прошли со значительным дисконтом: выиграло предложение ЕГУ им.И.А. Бунина с ценой сделки в 247 000 рублей.



Сотрудникам елецкого вуза предстоит опросить жителей Липецка и региона. В Липецке опросят от 3 900 до 5 000 человек. Социологи составят анкету таким образом, чтобы дать оценку уровню социальной напряженности, изучить отношение горожан к деятельности органов власти, общественников и политических партий, а также узнать проблемы города и региона. Аналогичное анкетирование проведут в районах региона, но там опросят не более 400 человек.



Опросы будут проходить с 7 августа по 12 октября. Управление внутренней политики рассчитывает получить итоги анкетирования ко 2 ноября. Опросы проводят для оперативного мониторинга общественно-политической ситуации в Липецкой области.