21 минуту назад
Липчан спросят о проблемах города и отношении к власти
Серию социологических опросов жителей областного центра и районов региона будут проводить сотрудники Елецкого государственного университета.
Сотрудникам елецкого вуза предстоит опросить жителей Липецка и региона. В Липецке опросят от 3 900 до 5 000 человек. Социологи составят анкету таким образом, чтобы дать оценку уровню социальной напряженности, изучить отношение горожан к деятельности органов власти, общественников и политических партий, а также узнать проблемы города и региона. Аналогичное анкетирование проведут в районах региона, но там опросят не более 400 человек.
Опросы будут проходить с 7 августа по 12 октября. Управление внутренней политики рассчитывает получить итоги анкетирования ко 2 ноября. Опросы проводят для оперативного мониторинга общественно-политической ситуации в Липецкой области.
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Проблема города и области -
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