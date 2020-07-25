В Липецке пропал 73-летний мужчина

Волонтеры просят помощи в поисках жителя Сысркого рудника.

В Липецке 23 июля около 17:30 в районе улицы Юношеской ушёл из дома 73-летний Александр Сорокин.



Как сообщают волонтеры, до настоящего момента его местонахождение не установлено.



Мужчина худощавого телосложения, ростом 165-170 сантиметров, на вид 70-75 лет. Из особых примет имеется татуировка на пальце руки.



Он был одет в черную куртку, синие джинсы и черные туфли.



Мужчина нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирован.