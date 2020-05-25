Липчанин представился 81-летней женщине волонтером и заменил 75 000 рублей на билеты банка приколов

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное 19 мая в Липецке. Подозревается 27-летний житель города.





19 мая к 81-летней пенсионерке под предлогом оказания волонтерской помощи пришел молодой человек. Он передал женщине пакет продуктов и заявил, что ей полагается выплата в 500 рублей.



- Гость заявил, что у него только пятитысячная купюра, а когда женщина направилась в комнату для размена направился за ней. Получив сдачу, он предложил хозяйке написать расписку о получении продуктового набора. Пока женщина писала расписку, молодой человек отлучился в коридор, якобы для разговора по телефону. После ухода волонтера пенсионерка решила пересчитать накопления, но вместо них обнаружила купюры «банка приколов», - рассказали о том, как обманули пожилую женщину в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Волонтер заменил на билеты 75 000 рублей. Полицейские подозревают в совершении преступления 27-летнего липчанина.



Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

