Происшествия

сегодня, 13:20

Липчанин представился 81-летней женщине волонтером и заменил 75 000 рублей на билеты банка приколов

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#мошенничество
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Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное 19 мая в Липецке. Подозревается 27-летний житель города.

19 мая к 81-летней пенсионерке под предлогом оказания волонтерской помощи пришел молодой человек. Он передал женщине пакет продуктов и заявил, что ей полагается выплата в 500 рублей.

- Гость заявил, что у него только пятитысячная купюра, а когда женщина направилась в комнату для размена направился за ней. Получив сдачу, он предложил хозяйке написать расписку о получении продуктового набора. Пока женщина писала расписку, молодой человек отлучился в коридор, якобы для разговора по телефону. После ухода волонтера пенсионерка решила пересчитать накопления, но вместо них обнаружила купюры «банка приколов», - рассказали о том, как обманули пожилую женщину в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Волонтер заменил на билеты 75 000 рублей. Полицейские подозревают в совершении преступления 27-летнего липчанина.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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#мошенничество
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Комментарии (3)

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Это

21 минуту назад
Сладкое слово-халява
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Предстарушка

28 минут назад
Какой до пяти лет? Казнить на площади!
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Екатерина

59 минут назад
Надо камеры на подъезды города ставить и следствие упрощать этим
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