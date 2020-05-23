Аптеку оштрафовали за просроченные лекарства

Администрация аптечного пункта не исполнила предписание и не устранила нарушения в работе.

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал на 30 000 рублей аптеку, расположенную в Липецке. Причиной для взыскания стало обращение прокуроров, которые повторно проверили соблюдение правил работы аптеки и не заметили положительных перемен.



В конце декабря по обращению покупательницы была проведена внеплановая проверка аптеки, расположенной на улице Кутузова в Липецке. Проверяющие нашли массу нарушений, в том числе: нарушение температурного режима хранения лекарств, хранение препаратов с истекшим сроком годности вместе с годными, отсутствие разделения склада лекарств и бытового помещения для сотрудников.



По результатам проверки было выдано предписание об устранении нарушений. Повторная проверка в феврале не выявила изменений. На основании этого прокуратура обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с требованием привлечь аптеку к административной ответственности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».



Арбитражный суд удовлетворил требование прокуратуры Правобережного района Липецка. Администрации аптеки придется заплатить штраф.