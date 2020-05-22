В Липецкой области снова ночные заморозки до -1, днем до +14

23 и 24 мая Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, временами пройдут дожди.

25 мая атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 мая – 9-10 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы, 25 мая – 11-12 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, местами возможны заморозки до -1, днем будет от 9 до 14 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.



День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 1 градус мороза.

