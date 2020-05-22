Происшествия

25 минут назад

Спасатели освободили застрявшего в качелях подростка

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#спасатели
Спасатели освободили застрявшего в качелях подростка

В службу спасения липчане сообщают о группах детей и подростков, собирающихся во дворах. Между тем, 19 мая в возрастной группе до 16 лет впервые выявлено сразу 11 инфицированных коронавирусом.

Вечером 21 мая городские спасатели освобождали подростка, застрявшего в качелях на проспекте 60 лет СССР. 

- Парень, надо отдать должное, в маске и перчатках решил позаниматься на дворовой спортивно-игровой площадке. Однако что-то пошло не так, и самостоятельно выбраться из металлической конструкции он не смог. Не растерялся приятель подростка, позвонивший по номеру «112» и поведавший о случившемся оператору, - рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Через полчаса с помощью слесарного инструмента спасатели управления вызволили подростка. Для этого пришлось частично разобрать конструкцию. 

Вчера по номеру «112» принято ещё одно сообщение о происшествии с качелями. На улице Доватора, получил травму восьмилетний мальчик. С подозрением на перелом носа ребёнок госпитализирован.   

- Во дворах после частичного снятия в регионе введённых на фоне пандемии коронавируса ограничений становится больше детей и подростков. Они собираются группами и большими компаниями. Об этом свидетельствуют сигналы в службу спасения от липчан. Между тем, ситуация остаётся достаточно сложной. Буквально 19 мая в возрастной группе до 16 лет впервые выявлено сразу 11 инфицированных, - говорят в управлении по делам ГО и ЧС.
 

446
#спасатели

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