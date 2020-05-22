В столкновении на перекрестке улиц Интернациональной и Пролетарской пострадала 39-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 мая в Липецке на улице Интернациональной столкнулись автомобили «Дэу-Матиз» под управлением 41-летнего мужчины и «Киа» с 39-летней женщиной за рулем. С травмами женщину госпитализировали. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.



Водители должны помнить, что игнорирование ПДД может привести к наиболее тяжелым последствиям как для них самих, так и для остальных участников дорожного движения.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2082 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2480 случаев превышения скорости.



Так же было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



