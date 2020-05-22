В Грязях ловили должника по алиментам, чтобы доставить его в суд

Теперь мужчине нужно отработать 140 часов на благо общества.

Задолженность по алиментам в размере 40 тысяч рублей привела жителя Грязей в суд, который назначил ему наказание в виде общественных работ.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, житель Грязей всячески уклонялся от уплаты алиментов и от встреч с судебными приставами. В итоге приставу по ОУПДС пришлось доставить принудительно должника в ведомство, где на него составили протокол по ч.1 ст.5.35 прим.1 КоАП РФ, а позже мировой судья приговорил мужчину к неоплачиваемым обязательным работам на срок 140 часов.

Прохождение работ не освободит мужчину от уплаты долга по алиментам.

Обязательные работы в рабочие дни не должны превышать 2-х часов, в выходные – 4-х часов. При этом в неделю на благо общества необходимо отработать не менее 12 часов.

Фото net-dolgoff.ru