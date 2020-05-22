Общество

сегодня, 09:04

В Грязях ловили должника по алиментам, чтобы доставить его в суд

3 650
#Алименты #приставы #долги
В Грязях ловили должника по алиментам, чтобы доставить его в суд

Теперь мужчине нужно отработать 140 часов на благо общества.

Задолженность по алиментам в размере 40 тысяч рублей привела жителя Грязей в суд, который назначил ему наказание в виде общественных работ.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, житель Грязей всячески уклонялся от уплаты алиментов и от встреч с судебными приставами. В итоге приставу по ОУПДС пришлось доставить принудительно должника в ведомство, где на него составили протокол по ч.1 ст.5.35 прим.1 КоАП РФ, а позже мировой судья приговорил мужчину к неоплачиваемым обязательным работам на срок 140 часов.

Прохождение работ не освободит мужчину от уплаты долга по алиментам.

Обязательные работы в рабочие дни не должны превышать 2-х часов, в выходные – 4-х часов. При этом в неделю на благо общества необходимо отработать не менее 12 часов.

Фото net-dolgoff.ru

3 650
#Алименты #приставы #долги

Комментарии (3)

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Как надо себя не уважать

22 минуты назад
Уважающий себя мужик, по моему мнению, не должен вообще уклоняться от уплаты алиментов. Общественное порицание должно действовать таким образом, чтобы не платить алименты было стыдно
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Глубоководная Такса.

27 минут назад
какие мододцы. Всем медаль.
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весёлый

52 минуты назад
Посадили дома людей и сидят без работы,переходят все границы!
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