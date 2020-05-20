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4 минуты назад
Липецкая вечЁрка: прирост из-за шашлыков, ожидание пинка и обращение школьников
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 20 мая.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены сразу 79 человек с COVID-19. К всплеску привело нарушение жителями региона режима самоизоляции в период майских праздников. Большинство из заболевших, 42 человека, жители Липецка. С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 1 377 случаев.
Люди нарушили режим самоизоляции, массово выехали на дачи, встретились с родственниками на шашлыках. Завозных случаев коронавируса очень мало, в основном очаги заболеваемости выявляются в семьях. Главного санитарного врача области радует одно: большинство новых заболевших переносят смертельно опасную инфекцию в легкой форме: « Мы - на пике заболеваемости. На плато мы еще не вышли, но до него недалеко. Думаю, пройдет еще немного времени, и мы увидим снижение заболеваемости».
Множество комментариев читатели оставили к репортажу с Заводской площади - Евгения Уваркина: «Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка!». Главу Липецка не устраивает решительно все, что она увидела. Но проблема в том, что собственникам торговых объектов принадлежат только сооружения по их отмостку. Вся остальная земля - муниципальная. Следовательно, на муниципалитет ляжет задача благоустроить Заводскую площадь главным образом за счет бюджета. Глава Липецка назвала Заводскую площадь «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году.
А пока идет реконструкция проспекта Победы. В мэрии отказались от мощения его тротуаров обычной серой плиткой. «У нас вдоль всей дороги будет установлен гранитный бортовой камень. Строители уже выложили порядка 300 погонных метров этой серой плиткой, которая никак не гармонирует с красивым бордюром. Нужна другая плитка, пусть малоформатная, но цветная, с вкраплениями гранитной крошки. Это будет и красиво, и надежно в эксплуатации», уверена Евгения Уваркина.
Тем временем городские школьники пытаются отстоять свое право на выпускной «Липецкие зори». Ученики 11-ых классов школ Липецка записали видеообращение. Ролик быстро стал вирусным в Instagram. Липецкие школьники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала «Липецкие зори» и провести его в привычном, а не онлайн-режиме, хоть и позже обычного.
Люди нарушили режим самоизоляции, массово выехали на дачи, встретились с родственниками на шашлыках. Завозных случаев коронавируса очень мало, в основном очаги заболеваемости выявляются в семьях. Главного санитарного врача области радует одно: большинство новых заболевших переносят смертельно опасную инфекцию в легкой форме: « Мы - на пике заболеваемости. На плато мы еще не вышли, но до него недалеко. Думаю, пройдет еще немного времени, и мы увидим снижение заболеваемости».
Множество комментариев читатели оставили к репортажу с Заводской площади - Евгения Уваркина: «Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка!». Главу Липецка не устраивает решительно все, что она увидела. Но проблема в том, что собственникам торговых объектов принадлежат только сооружения по их отмостку. Вся остальная земля - муниципальная. Следовательно, на муниципалитет ляжет задача благоустроить Заводскую площадь главным образом за счет бюджета. Глава Липецка назвала Заводскую площадь «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году.
А пока идет реконструкция проспекта Победы. В мэрии отказались от мощения его тротуаров обычной серой плиткой. «У нас вдоль всей дороги будет установлен гранитный бортовой камень. Строители уже выложили порядка 300 погонных метров этой серой плиткой, которая никак не гармонирует с красивым бордюром. Нужна другая плитка, пусть малоформатная, но цветная, с вкраплениями гранитной крошки. Это будет и красиво, и надежно в эксплуатации», уверена Евгения Уваркина.
Тем временем городские школьники пытаются отстоять свое право на выпускной «Липецкие зори». Ученики 11-ых классов школ Липецка записали видеообращение. Ролик быстро стал вирусным в Instagram. Липецкие школьники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала «Липецкие зори» и провести его в привычном, а не онлайн-режиме, хоть и позже обычного.
49