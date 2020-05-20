Большинство из выявленных сегодня больных - жители Липецка

За последние сутки Липецкой области подтверждены 79 случаев инфицирования коронавирусом. В оперштабе по предупреждению болезни, такое количество выявленных инфицированных называют итогом майских праздников. Большинство из заболевших, 42 человека, жители Липецка. Следом, с 23-мя выявленными инфицированными, идет Добринский район, в Липецком районе за сутки выявили четверых больных, в Грязинском, Елецком и Краснинском района по два больных, по одному - в Ельце, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском районах.



Сегодня же успешно завершено лечение от коронавирусной инфекции 41-го жителя области.



С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 1 377 случаев новой коронавирусной инфекции, 382 человека выздоровели, 4 человека умерли.



Из 991 проходящих лечение в больницах находятся 203 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Еще 508 человек находятся больницах с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 788 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова на карантине находятся семь человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 776 человек.



На коронавирусную инфекцию с начала эпидемии в Липецкой области обследованы 45 284 человека.







