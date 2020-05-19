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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Дело возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края. Производство возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира. Они пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии. Под подозрение попало руководство горбольницы.
Ролик армавирских медработников стал причиной скандала, в результате которого в больницу направили проверку из краевого Минздрава. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пригрозил уволить главврача армавирской больницы, если факт нарушений подтвердится.
По данным следствия, в результате халатности руководства лечебного заведения положенные стимулирующие выплаты сотрудникам ГБУЗ «Городская больница города Армавира» за работу с больными COVID-19 не были перечислены своевременно и в полном объеме. Таким образом, права медработников были нарушены. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.
Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края. Производство возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира. Они пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии. Под подозрение попало руководство горбольницы.
Ролик армавирских медработников стал причиной скандала, в результате которого в больницу направили проверку из краевого Минздрава. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пригрозил уволить главврача армавирской больницы, если факт нарушений подтвердится.
По данным следствия, в результате халатности руководства лечебного заведения положенные стимулирующие выплаты сотрудникам ГБУЗ «Городская больница города Армавира» за работу с больными COVID-19 не были перечислены своевременно и в полном объеме. Таким образом, права медработников были нарушены. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.