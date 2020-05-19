Общество

сегодня, 15:48

По номеру «112» липчане стали реже вызывать «скорую» по поводу температуры и бытовых травм ﻿

1 265
#спасатели
1
По номеру «112» липчане стали реже вызывать «скорую» по поводу температуры и бытовых травм ﻿

Больше трёх тысяч звонков приняли на прошлой неделе операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка. Традиционно чаще всего липчане обращались в скорую  помощь и полицию. Вместе с тем зафиксировано снижение количества вызовов этих  экстренных служб на 8%, в том числе медиков по поводу температуры и симптомов ОРВИ. По проблемам с давлением и сердцем в основном звонили пожилые липчане. 

- Вновь зафиксировано несколько уличных травм у детей и подростков. Среди них – от падения с велосипеда в парке Победы. Потерявший после этого сознание  четырнадцатилетний подросток госпитализирован. Помощь врачей понадобилась и 17-летнему парню, неудачно покатавшемуся на качелях  в одном из дворов на улице Московской, - сообщает оператор службы «112»  - городское управление по делам ГО и ЧС.
 
Несмотря на общее снижение звонков в правоохранительные органы, семейные конфликты остаются одной из главных причин вызовов полицейских. Пик таких звонков зафиксирован в пятницу 15 мая – 12 обращений.  
Есть и хорошие новости: больше чем в полтора раза по сравнению с прошлой неделей уменьшилось количество сообщений горожан о полученных дома бытовых травмах.
1 265
#спасатели
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мэлс

31 минуту назад
Все сидят и боятся заразиться от врачей и полиции..... Хаха.... Терпят все другие заболевания, домашняя аптечка и самолечение!
ответить

Еще в рубрике

Опасные маневры «Лексуса» зафиксировал видеорегистратор
#опасная езда
Опасные маневры «Лексуса» зафиксировал видеорегистратор

5 минут назад

Общество
С сегодняшнего дня на дорогах дежурят с новыми приборами
#ГИБДД
1
С сегодняшнего дня на дорогах дежурят с новыми приборами

24 минуты назад

Общество
Больше половины случаев выявления COVID-19 зарегистрированы в Липецке
#коронавирус #статистика
Больше половины случаев выявления COVID-19 зарегистрированы в Липецке

24 минуты назад

Общество
Финалистов областного конкурса «Учитель года» определили по «удалёнке»
#Учитель года
7
Финалистов областного конкурса «Учитель года» определили по «удалёнке»

54 минуты назад

Общество
В парке Молодежный появятся две асфальтированные пешеходные дорожки, урны и скамейки
#парк Молодежный #благоустройство
14
В парке Молодежный появятся две асфальтированные пешеходные дорожки, урны и скамейки

сегодня, 15:32

Общество
Пенсионный фонд упростил получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до трех лет
#социальные выплаты
Пенсионный фонд упростил получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до трех лет

сегодня, 15:11

Общество