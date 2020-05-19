По номеру «112» липчане стали реже вызывать «скорую» по поводу температуры и бытовых травм ﻿

Больше трёх тысяч звонков приняли на прошлой неделе операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка. Традиционно чаще всего липчане обращались в скорую помощь и полицию. Вместе с тем зафиксировано снижение количества вызовов этих экстренных служб на 8%, в том числе медиков по поводу температуры и симптомов ОРВИ. По проблемам с давлением и сердцем в основном звонили пожилые липчане.

- Вновь зафиксировано несколько уличных травм у детей и подростков. Среди них – от падения с велосипеда в парке Победы. Потерявший после этого сознание четырнадцатилетний подросток госпитализирован. Помощь врачей понадобилась и 17-летнему парню, неудачно покатавшемуся на качелях в одном из дворов на улице Московской, - сообщает оператор службы «112» - городское управление по делам ГО и ЧС.



Несмотря на общее снижение звонков в правоохранительные органы, семейные конфликты остаются одной из главных причин вызовов полицейских. Пик таких звонков зафиксирован в пятницу 15 мая – 12 обращений.

Есть и хорошие новости: больше чем в полтора раза по сравнению с прошлой неделей уменьшилось количество сообщений горожан о полученных дома бытовых травмах.

