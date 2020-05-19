Общество
сегодня, 15:32
В парке Молодежный появятся две асфальтированные пешеходные дорожки, урны и скамейки
В мэрии взялись за благоустройство самого неухоженного зеленого массива Липецка.
Летом прошлого года заместитель директора по управлению недвижимостью ООО «ТТЦ «Фолиум» Татьяна Лялина попыталась рассказать тогда врио губернатора Игорю Артамонову и главе Липецка Евгении Уваркиной о желании получить к уже имеющемуся земельному участку в 6,5 га еще четыре гектара для возведения второй очереди ТРЦ «Ривьера» (строительство предполагало занятие территории вдоль улицы Катукова, где вот уже более 15 лет растут несколько рядов высаженных «Зеленхозом» деревьев). Она сообщила руководителям города и области, что при этих состоявшихся планах бизнес взял бы на себя работы по благоустройству парка Молодежный с пересадкой уже взрослых деревьев в другие места. Однако Игорю Артамонову эти планы не пришлись по душе. Увидев местность своими глазами, врио губернатора попросил Евгению Уваркину расчистить облюбованную липчанами территорию от бурьяна и поросли, сделать в парке пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», устроить тут зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский развлекательный комплекс.
И вот первый шаг к реализации этих планов сделан. Мэрия Липецка проторговала строительство в парке двух пешеходных дорожек. Первая из них пересекает Молодежный по диагонали, начинаясь от улицы Кривенкова и заканчиваясь у «Ривьеры», вторая идет вдоль улицы Катукова.
Оба линейных объекта будет строить ООО «Строймастер», предложившее самые низкие цены. Так, контракт стартовой ценой в 3,7 млн рублей на строительство одной из дорожек эта организация опустила до 2,8 миллионов рублей, а второй объект взялась построить за 1,9 миллиона при старте в 2,6 миллиона рублей.
Дорожки должны быть построены к 31 июля. Под них будет выбрано корыто глубиной в 35-40 см. Потом на «подушку» из песка и щебня накатают слой асфальта толщиной в 6 см. Длина тротуара вдоль улицы Катукова составит 458 метров, а пересекающий парк по диагонали дорожки - 574 метра. Пешеходные зоны будут по бокам отбиты бордюрным камнем. Ширина тротуаров - три метра. Вдоль дорожек будут расставлены 18 скамеек и 11 мусорных урн. Восемь таких емкостей, которые планируется установить в глубине парка, сделают антивандальными - весом не менее 140 кг.
Вот как они описаны в техзадании: «Урна должна быть изготовлена из бетона, с добавлением гравийной крошки фракции 3-10мм. Бетон должен быть гладкий, серого цвета. Не допускаются дефекты бетонной поверхности: трещины, сколы, наплывы, раковины более 2 мм. Урна должна быть отлита в форме неправильного овала в горизонтальном сечении. В урне должна быть предусмотрена внутренняя полость для размещения вкладного, не закрепляемого мусорного бачка».
- Новые дорожки из асфальта будут проложены по уже существующим пешеходным маршрутам. Освещение тротуаров запланировано в следующем году в рамках комплексного подхода развития территории. Расположение зон барбекю и зонирование парка еще в разработке, - прокомментировал GOROD48 будущие работы по благоустройству парка Молодежный первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.
И вот первый шаг к реализации этих планов сделан. Мэрия Липецка проторговала строительство в парке двух пешеходных дорожек. Первая из них пересекает Молодежный по диагонали, начинаясь от улицы Кривенкова и заканчиваясь у «Ривьеры», вторая идет вдоль улицы Катукова.
Оба линейных объекта будет строить ООО «Строймастер», предложившее самые низкие цены. Так, контракт стартовой ценой в 3,7 млн рублей на строительство одной из дорожек эта организация опустила до 2,8 миллионов рублей, а второй объект взялась построить за 1,9 миллиона при старте в 2,6 миллиона рублей.
Дорожки должны быть построены к 31 июля. Под них будет выбрано корыто глубиной в 35-40 см. Потом на «подушку» из песка и щебня накатают слой асфальта толщиной в 6 см. Длина тротуара вдоль улицы Катукова составит 458 метров, а пересекающий парк по диагонали дорожки - 574 метра. Пешеходные зоны будут по бокам отбиты бордюрным камнем. Ширина тротуаров - три метра. Вдоль дорожек будут расставлены 18 скамеек и 11 мусорных урн. Восемь таких емкостей, которые планируется установить в глубине парка, сделают антивандальными - весом не менее 140 кг.
Вот как они описаны в техзадании: «Урна должна быть изготовлена из бетона, с добавлением гравийной крошки фракции 3-10мм. Бетон должен быть гладкий, серого цвета. Не допускаются дефекты бетонной поверхности: трещины, сколы, наплывы, раковины более 2 мм. Урна должна быть отлита в форме неправильного овала в горизонтальном сечении. В урне должна быть предусмотрена внутренняя полость для размещения вкладного, не закрепляемого мусорного бачка».
- Новые дорожки из асфальта будут проложены по уже существующим пешеходным маршрутам. Освещение тротуаров запланировано в следующем году в рамках комплексного подхода развития территории. Расположение зон барбекю и зонирование парка еще в разработке, - прокомментировал GOROD48 будущие работы по благоустройству парка Молодежный первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.
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