АО «ЛГЭК» до 31 мая продлевает дистанционную форму работы с клиентами

Полностью функционируют все каналы дистанционной передачи показаний индивидуальных приборов учёта воды, в связи с этим рекомендуем фиксировать и передавать показания приборов в ЛГЭК привычным для вас способом: - для физических лиц по жилым помещениям:по телефону 23-66-77;через личный кабинет клиента или вкладку «Передать показания счётчика» на сайте компании lgek.ru; по телефону 23-66-39 путём ручного ввода показаний ИПУ с клавиатуры телефона; при оплате квитанций;через ГИС ЖКХ. - для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по нежилым помещениям:по электронной почте, указанной в счетах на оплату поставленных ресурсов; по факсу 23-65-64.

Обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются. Для оплаты коммунальных услуг в указанный период ЛГЭК рекомендует пользоваться дистанционными способами оплаты коммунальных услуг:

- на сайте компании lgek.ru по кнопке «Оплата онлайн» с правой стороны сайта;

- в личном кабинете клиента сайте компании lgek.ru во вкладке взаиморасчеты внизу страницы переход по ссылке «Оплатить»;

- через мобильное приложение Вашего банка;

- через терминалы и банкоматы банков.

Всю информацию и документы, касающиеся изменений по лицевым счетам, также необходимо направлять в ЛГЭК дистанционными способами: через личный кабинет клиента вкладка «Вопрос-ответ»; через сайт компании lgek.ru переход покнопе «Направить обращение в ЛГЭК» с правой стороны сайта; через ГИС ЖКХ.

Получить консультацию по возникающим вопросам будет возможно по телефону 23-66-77.

В случае истечения после 1 апреля 2020 г. сроков поверки приборов учета воды ЛГЭК рекомендуем поверку приборов учета произвести по окончании особого периода. При этом расчет размера платы за потребленную воду до даты проведения поверки прибора учета воды будет определяться исходя из его показаний.



Вся информация и документы, поступившие в компанию дистанционными способами, будет учтена при формировании размера платы за коммунальные услуги.

ЛГЭК просит родственников, знакомых и соседей пожилых людей по возможности помогать им в направлении документов в адрес ЛГЭК дистанционными способами и оплате за коммунальные ресурсы.

В случае отсутствия возможности взаимодействия с ЛГЭК дистанционными способами необходимо дождаться окончания особого периода и урегулировать все возникшие вопросы по окончании данного периода.



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