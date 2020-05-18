В России

сегодня, 21:14

В Москве мужчина устроил стрельбу из окна

171
В Москве мужчина устроил стрельбу из окна

Подозреваемый задержан

На юго-востоке Москвы местный житель отрыл стрельбу из предположительно, охолощенного оружия, из окна жилого дома. Как сообщили в московском главке полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина, устроивший стрельбу на улице Малышева на юго-востоке Москвы, задержан. По информации источника «Известий», оперативники проникли в квартиру через окно.

Очевидцы сообщали, что выстрелы были слышны в течение получаса. После этого мужчина забаррикадировался в своем жилище и отказывался идти на контакт с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге на место происшествия стянули специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

Предположительно, мужчина открыл огонь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
171

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Костромской области нашли мертвым профессора из Москвы
В Костромской области нашли мертвым профессора из Москвы

сегодня, 21:23

В России
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле на мужчину напал медведь

сегодня, 17:45

В России
В нижегородском лесу нашли свалку вакцины от гриппа
В нижегородском лесу нашли свалку вакцины от гриппа

сегодня, 17:37

В России
Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае
Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае

сегодня, 17:31

В России
Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции
4
Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции

16.05.2020 21:59

В России
#сбережения граждан
3
В России резко упали объемы сбережений граждан

15.05.2020 21:28

В России