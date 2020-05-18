В России
сегодня, 21:14
В Москве мужчина устроил стрельбу из окна
Подозреваемый задержан
На юго-востоке Москвы местный житель отрыл стрельбу из предположительно, охолощенного оружия, из окна жилого дома. Как сообщили в московском главке полиции, в результате инцидента никто не пострадал.
Мужчина, устроивший стрельбу на улице Малышева на юго-востоке Москвы, задержан. По информации источника «Известий», оперативники проникли в квартиру через окно.
Очевидцы сообщали, что выстрелы были слышны в течение получаса. После этого мужчина забаррикадировался в своем жилище и отказывался идти на контакт с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге на место происшествия стянули специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).
Предположительно, мужчина открыл огонь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина, устроивший стрельбу на улице Малышева на юго-востоке Москвы, задержан. По информации источника «Известий», оперативники проникли в квартиру через окно.
Очевидцы сообщали, что выстрелы были слышны в течение получаса. После этого мужчина забаррикадировался в своем жилище и отказывался идти на контакт с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге на место происшествия стянули специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).
Предположительно, мужчина открыл огонь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.