Спорт

сегодня, 19:40

Волейбольный «Липецк» пригласили на заседание клубов Суперлиги

471
#Волейбол #"Липецк"
1
Волейбольный «Липецк» пригласили на заседание клубов Суперлиги

Директор клуба о перспективах оказаться в элите, контрактах с игроками и шансах вернуться в родную команду 2-кратной чемпионки мира Светланы Крючковой.

Волейбольный «Липецк» продолжает надеяться на включение в следующем сезоне-2019/20 в сильнейший дивизион России – Суперлигу.

Напомним, что липчанки в минувшем чемпионате были объявлены чемпионками Высшей лиги, но для повышения в классе этого было мало – предстояли ещё переходные игры с аутсайдером Суперлиги красноярским «Енисеем», но из-за пандемии коронавируса провести эти матчи не удалось, и судьба «Липецка» теперь зависит от решения Всероссийской федерации волейбола.

- Конференция клубов женской суперлиги в режиме видеоконференции состоится завтра, - сообщил GOROD48 директор ВК «Липецк» Роман Пристовакин, - Правда, не знаю, будет ли на ней рассматриваться вопрос о расширении Суперлиги. Можно провести параллель с аналогичным заседанием мужской Суперлиги. Там этот вопрос поднимался, было предложено несколько вариантов – пока для обсуждения, окончательного решения ещё не приняли.

Обнадёживает уже тот факт, что «Липецк» пригласили на завтрашнюю конференцию – значит, нас не сбрасывают со счетов.

- «Липецк» уже заключил контракты на следующий сезон с группой волейболисток, в частности с игроком сборной Украины Светланой Дросман, связующей команды Азербайджана Кристиной Ягуповой, капитаном команды Анной Сотниковой и другими. Но ведь еще неизвестно, где будет играть команда! Зарплаты ведь в «вышке» и в Суперлиге – разные, как и нагрузка.

- У нас есть группа командообразующих игроков – с ними мы постарались заключить соглашения, чтобы не потерять девчат. Контракты пока больше похожи на те, что были в Высшей лиге, но в случае включения «Липецка» в сильнейший дивизион, они предусматривают бонусы для игроков.

У нас остались вакансии на 4-х волейболисток: пока их придерживаем, надеясь на скорое понимание, в какой лиге нам предстоит выступать. Если это будет Суперлига, то и класс новичков должен быть выше.

- Самая известная из действующих воспитанниц липецкого волейбола 35-летняя двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова покинула «Енисей» из Красноярска. Вероятно ли появление в Липецке опытной волейболистки?

- В принципе, у нас есть игроки на позицию либеро – Дарья Ерофеева и Валерия Перова.

- Ерофеева 2001 г.р., Перова – ещё моложе. Неужели они лучше Крючковой?

- Мы взяли курс на омоложение, даём дорогу молодым местным воспитанницам. А с Крючковой пока даже не обсуждали тему перехода в «Липецк» и вообще давно не общались. Может, возвращение в нашу команду не входит и в планы самой Светланы?

471
#Волейбол #"Липецк"
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Слесарь против хоккеиста
#Киберфутбол #футбол #"Металлург"
Слесарь против хоккеиста

сегодня, 17:28

Спорт
Сезон закончен: «Металлург» занял 2-е место в группе «Центр»
#Футбол #"Металлург" #ФНЛ
19
Сезон закончен: «Металлург» занял 2-е место в группе «Центр»

вчера, 17:43

Спорт
Болельщики уже начали поздравлять конкурента «Металлурга» с выходом в ФНЛ?
#Футбол #"Металлург"
12
Болельщики уже начали поздравлять конкурента «Металлурга» с выходом в ФНЛ?

13.05.2020 10:57

Спорт
Завтра может решиться, продолжит ли «Металлург» борьбу за выход в ФНЛ
#Футбол #"Металлург"
11
Завтра может решиться, продолжит ли «Металлург» борьбу за выход в ФНЛ

11.05.2020 21:08

Спорт
Ельчанин занял 25-е место в чемпионате Европы по тхэквондо, который провели в режиме on-line
#Тхэквондо #пхумсэ
8
Ельчанин занял 25-е место в чемпионате Европы по тхэквондо, который провели в режиме on-line

11.05.2020 18:28

Спорт
Бывшую «звезду» «Металлурга» дисквалифицировали на 5 лет за договорные матчи
#Футбол #договорные матчи
6
Бывшую «звезду» «Металлурга» дисквалифицировали на 5 лет за договорные матчи

11.05.2020 10:56

Спорт