В России

20 минут назад

В Ярославле на мужчину напал медведь

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В Ярославле на мужчину напал медведь

Мужчину спасли таксисты

В Ярославле ночью медведь напал на человека и прокусил ему бедро. Об этом в соцсетях рассказал сам пострадавший, передает Коммерсант.

Спастись от пришедшего из леса в город хищника ярославцу помог оказавшийся рядом таксист. Также пострадавший рассказал, что он обращался за медицинской помощью.

На видеозапись с камеры уличного наблюдения попал момент, как мужчина идет по улице, замечает бегущего медведя и останавливается. Зверь сначала пробежал мимо, но затем развернулся и напал на прохожего. Все происходит в считанные секунды. Затем включается свет фар и, видимо, звуковой сигнал, который заставляет животное отступить и броситься в сторону от человека.

Потерпевший рассказывает: «Шел по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, а сзади таксист на парковке начал сигналить, фарами моргать. Он крикнул, чтобы я бежал к нему, садился в машину. Затем он отвез меня в травмпункт».

Этого медведя видели и другие жители города. Пока неизвестно, что заставило хищника выйти в город.
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