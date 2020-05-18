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29 минут назад
В нижегородском лесу нашли свалку вакцины от гриппа
Начато расследование по факту обнаружения партии вакцин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей в Нижегородской области, где прохожие нашли в лесу коробки с вакциной от гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт СК РФ.
"Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда", - прокомментировал ситуацию глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
О найденных вакцинах стало известно накануне. Сообщение появилось в местном паблике "Типичный Нижний Новгород". Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Минздрав Нижегородской области начал расследование.
"Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда", - прокомментировал ситуацию глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
О найденных вакцинах стало известно накануне. Сообщение появилось в местном паблике "Типичный Нижний Новгород". Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Минздрав Нижегородской области начал расследование.