В России

29 минут назад

В нижегородском лесу нашли свалку вакцины от гриппа

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В нижегородском лесу нашли свалку вакцины от гриппа

Начато расследование по факту обнаружения партии вакцин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей в Нижегородской области, где прохожие нашли в лесу коробки с вакциной от гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт СК РФ.

"Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда", - прокомментировал ситуацию глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

О найденных вакцинах стало известно накануне. Сообщение появилось в местном паблике "Типичный Нижний Новгород". Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Минздрав Нижегородской области начал расследование.
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