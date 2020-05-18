Происшествия

34 минуты назад

В Липецкой области горят садовые домики

3 1262
#пожар #МЧС
1
В Липецкой области горят садовые домики

За последние сутки огонь уничтожил два дачных дома в садоводческих товариществах, сарай в селе и подавал в Липецке.

Дачный дом загорелся под Липецком в СНТ «Заря-2» утром 18 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Дом тушили два отделения пожарных. Огнем уничтожена кровля строения и имущество.

Утром 17 мая пожар вспыхнул в дачном доме в СНТ «Строитель-3». Дом площадью 36 квадратных метров сгорел полностью.

Вчера же в частном доме на улице Индустриальной горел подвал, Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Также 17 мая от огня сгорел сарай в селе Талицкий Чамлык Добринского района.
3 1262
#пожар #МЧС
1

Комментарии (3)

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Да уж

1 минуту назад
Увольте наркомана который это все пишет
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Гость

6 минут назад
От огня сгорел сарай - это шедевр
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Оригинально

7 минут назад
" от огня сгорел сарай"...
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