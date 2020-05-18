Происшествия
34 минуты назад
В Липецкой области горят садовые домики
За последние сутки огонь уничтожил два дачных дома в садоводческих товариществах, сарай в селе и подавал в Липецке.
Дачный дом загорелся под Липецком в СНТ «Заря-2» утром 18 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Дом тушили два отделения пожарных. Огнем уничтожена кровля строения и имущество.
Утром 17 мая пожар вспыхнул в дачном доме в СНТ «Строитель-3». Дом площадью 36 квадратных метров сгорел полностью.
Вчера же в частном доме на улице Индустриальной горел подвал, Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Также 17 мая от огня сгорел сарай в селе Талицкий Чамлык Добринского района.
Дом тушили два отделения пожарных. Огнем уничтожена кровля строения и имущество.
Утром 17 мая пожар вспыхнул в дачном доме в СНТ «Строитель-3». Дом площадью 36 квадратных метров сгорел полностью.
Вчера же в частном доме на улице Индустриальной горел подвал, Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Также 17 мая от огня сгорел сарай в селе Талицкий Чамлык Добринского района.
Да уж
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