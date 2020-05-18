В Липецкой области горят садовые домики

За последние сутки огонь уничтожил два дачных дома в садоводческих товариществах, сарай в селе и подавал в Липецке.

Дачный дом загорелся под Липецком в СНТ «Заря-2» утром 18 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Дом тушили два отделения пожарных. Огнем уничтожена кровля строения и имущество.



Утром 17 мая пожар вспыхнул в дачном доме в СНТ «Строитель-3». Дом площадью 36 квадратных метров сгорел полностью.



Вчера же в частном доме на улице Индустриальной горел подвал, Площадь пожара составила 10 квадратных метров.



Также 17 мая от огня сгорел сарай в селе Талицкий Чамлык Добринского района.