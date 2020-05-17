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Гречка в Липецкой области в апреле и мае не дорожала, а дешевела

13 311
#Гречка #цены
2
Гречка в Липецкой области в апреле и мае не дорожала, а дешевела

Чиновники изучили цену на продукт, который многие липчане считают чуть ли не стратегическим.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области опубликовало статистику, как в период самоизоляции в апреле и мае-2020 менялась розничная цена на гречневую крупу.

Так сложилось, что гречка среди наших жителей считается особенным продуктом: ее скупают в первую очередь любители делать запасы, ее цена считается своеобразным барометром ситуации на продуктовом рынке. Во время самоизоляции даже букмекеры России принимали ставки на цену гречки.

Согласно выводам чиновников, самая высокая цена на гречневую крупу-ядрицу была зафиксирована 15-17 апреля и достигла 58 рублей 63 копеек. А вот с 23 и 27 апреля «стратегический продукт» опускался наиболее низко – до 46 рублей 65 копеек.

Если верить таблице, то гречка за этот период в Липецкой области даже подешевела. 14 апреля она стоила 56,23 руб., а 14 мая – 53,99 руб.

В управлении заявили, что среднюю цену получали, изучая ценники в 11-ти торговых сетях.

Фото obozrevatel.com


13 311
#Гречка #цены
2

Комментарии (13)

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Статистика

2 минуты назад
Как и есть , гречка дешевела
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*Липа*

8 минут назад
Сплошное ВРАНЬЁ!!! Мы что по магазинам не ходим и на цены не смотрим?!
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Перри Мейсон

13 минут назад
Хорошая новость. Молодцы. Партия и генсек о нас заботятся
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Грамотная

19 минут назад
А зачем в заголовке лишняя запятая?
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Сергей

25 минут назад
Когда же остатки горе чиновников поменяют, чтоб не было стыдно за представителей Липецкоц власти. Одни рвут жилы чтоб встряхнуть наш колхоз, а эти как всегда блесщут "знаниями"
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Сергей

31 минуту назад
Когда же их всех поменяют, чтоб не было стыдно за наших горе чиновников из старой команды, сами колхозники и другим свои взгляды навязывают.
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Я

36 минут назад
Еште сами гречку
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Сергей

37 минут назад
Компетентность - чуждое слово для сельсовета. Лучше бы не позорились неучи.
ответить

Я

37 минут назад
Еште сами гречку
ответить

Елена

41 минуту назад
Враньё
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