Гречка в Липецкой области в апреле и мае не дорожала, а дешевела

Чиновники изучили цену на продукт, который многие липчане считают чуть ли не стратегическим.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области опубликовало статистику, как в период самоизоляции в апреле и мае-2020 менялась розничная цена на гречневую крупу.

Так сложилось, что гречка среди наших жителей считается особенным продуктом: ее скупают в первую очередь любители делать запасы, ее цена считается своеобразным барометром ситуации на продуктовом рынке. Во время самоизоляции даже букмекеры России принимали ставки на цену гречки.

Согласно выводам чиновников, самая высокая цена на гречневую крупу-ядрицу была зафиксирована 15-17 апреля и достигла 58 рублей 63 копеек. А вот с 23 и 27 апреля «стратегический продукт» опускался наиболее низко – до 46 рублей 65 копеек.

Если верить таблице, то гречка за этот период в Липецкой области даже подешевела. 14 апреля она стоила 56,23 руб., а 14 мая – 53,99 руб.

В управлении заявили, что среднюю цену получали, изучая ценники в 11-ти торговых сетях.



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