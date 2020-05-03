«Достала уже эта пандемия! Поставил 300 рублей на изобретение лекарства от COVID-19 - из принципа!»

Ставки на гречку, на окончание пандемии, на чудо от Илома Маска и «имперские амбиции» Дональда Трампа - как выживают люди, которые «больны» букмекерскими ставками в дни, когда в мире практически нет спорта.

Липчанин Александр С. хорошо известен в липецких букмекерских конторах. Рискнём даже предположить, что любая приёмщица ставок в Липецке знает его лично и уже давно. Всё потому что Александр играет на тотализаторах с момента их появления в Липецке (конец 1990-х годов, прим.) и раньше делал ставки чуть ли не каждый день, научившись разбираться в дебрях футбольных чемпионатов Исландии и Уругвая, хоккейном первенстве Дании.

Но уже больше месяца жизнь Александра выбита из привычного русла. Спортивных событий в мире – кот наплакал, все ведущие лиги приостановили соревнования, перенесены даже Олимпийские Игры и чемпионат Европы по футболу. Ставить стало не почти на что, а зуд игрока, как утверждает Александр, никуда не исчез. Чемпионаты Белоруссии и Никарагуа – стран, где даже в дни пандемии осмеливаются играть в футбол, по словам бывалого ловца Удачи – совсем не то. Мы поговорили с Александром, чтобы выяснить, что осталось любителям ставок в эти унылые дни.

Речь зашла и о киберфутболе, и о ставках на цену гречневой крупы, и о букмекерских прогнозах по поводу изобретения лекарства от коронавируса.

- Сейчас весь мир ударился в киберфутбол: проходят различные чемпионаты по компьютерной версии игры. Но, на мой взгляд, это не так интересно, а главное – непредсказуемо, а значит и невелик шанс на выигрыш, - рассказал профессиональный игрок, - Ставить тоже приходится по Интернету - ни обсудить вживую шансы с другими игроками, ни обменяться информацией. Ставки вслепую до добра не доводят. Многие мои знакомые на киберфутбол тоже не ставят.

- Слышал, что одна из контор предлагала угадывать цену на гречку…

- Это было в марте, скорее – для хохмы. Сейчас этой ставки уже нет. Конторы тоже выживают, как могут, несут миллионные убытки из-за остановки соревнований во всём мире, поэтому выживают, как умеют – в том числе и с помощью, смешных ставок.

- А какая самая смешная прямо сейчас?

- На то, что Златан Ибрагимович («звезда» европейского футбола, сильнейший игрок в истории сборной Швеции, прим.) перейдёт в чемпионат Белоруссии. Если это произойдет до конца 2020 года, то поставленная на это событие сумма увеличится в 50 раз!

Принимают ставки и на переход воспитанника «Металлурга» Антона Заболотного в первенстве Белоруссии, но здесь коэффициент равен 10 т.е. шансов у Антона, сейчас выступающего в Сочи, гораздо больше (смеется).

- Объясните, что значит «коронавируская ставка»?

- Таких сейчас много. Это ставки на все, что связано с мировой пандемией. Например, если вы верите, что Всемирная организация здравоохранения изобретёт вакцину от COVID-19 до 1 сентября, то можете сделать ставку с коэффициентом 3,7 (выиграть можно в 3,7 раза больше поставленной суммы, прим.), а если не верите – то 1,25.

Можете даже поставить на то, что Илон Маск лично изобретет лекарство от коронавируса: коэффициент и вовсе запредельный – 200.

- Когда букмекерская жизнь войдет не в юмористическое, а привычное русло?

- Когда возобновятся главные спортивные соревнованиях – в первую очередь, чемпионату по футболу, хоккею, баскетболу, бои UFС, профессиональный бокс. Хотя бы часть из этого. Футбольный чемпионат Германии вроде бы хотели возродить в середине мая, но теперь говорят, что это вряд ли произойдёт так быстро. Хотя бы один серьезный турнир в мире – это уже что-то.

Лично меня коронавирус замучил уже настолько, что я поставил 300 рублей на изобретение лекарства от него. Не потому, что уверен в этом, а потому что достала уже эта пандемия!







В конторах сейчас тихо во всем мире, и жизнь уже не бьёт ключом.



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Какие ещё ставки можно сделать прямо сейчас в различных букмекерских конторах

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Фото choice.com.au, 365bets.ru