Бизнес

сегодня, 09:00

В ГЛОБУС ГРУПП купить квартиру в ипотеку можно по ставке от 4,7%

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#глобусгрупп #строительство
В ГЛОБУС ГРУПП купить квартиру в ипотеку можно по ставке от 4,7%

ПАО Сбербанк, стратегический партнер ГЛОБУС ГРУПП снижает ставку по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиру в новостройке можно от 4,7%.

Условия получения такого ипотечного кредита:

• Квартира от Застройщика

• В семье Заемщика есть дети, рождённые после 01.01.2018

• Использование сервиса «Электронная регистрация» при подаче заявки

- В конце апреля Сбербанк уже делал снижение ипотечной ставки до 6,4% и ГЛОБУС ГРУПП стала первой компанией среди застройщиков Липецка, которая провела ипотечную сделку по этой программе. В ПАО Сбербанк проведение сделок с недвижимостью на сегодняшний момент является самым безопасным и удобным за счет сервиса "Электронная регистрация". Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию договора долевого участия. Сегодня все объекты ГЛОБУС ГРУПП аккредитованы нашим стратегическим партнером – ПАО Сбербанк. ЖК «Graff House*», возводимый в центре Липецка, строится с помощью проектного финансирования от ПАО Сбербанк. – рассказала начальник отдела продаж ООО «ГЛОБУС ГРУПП» Оксана Барабанова.

Сделку по покупке квартиры в одном из проектов ГЛОБУС ГРУПП можно сделать в максимально короткие сроки прямо из офиса компании. Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на регистрацию договора долевого участия без посещения МФЦ. Зарегистрированные документы участники сделки получают на электронную почту.

С 12 мая использование сервиса "Электронная регистрация" стало еще более выгодным, так как мы предоставляем скидку на ипотеку для сделок, зарегистрированных в электронном виде. Надеемся, что это позволит еще больше обезопасить наших клиентов и сделать процесс покупки и продажи недвижимости еще более удобным, - рассказал начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Липецкого отделения № 8593 ПАО Сбербанк Никита Шендриков

Рассчитать условия, выбрать квартиру в одном из проектов ГЛОБУС ГРУПП и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно в офисе продаж по адресу пер. Кузнечный 20.
Узнайте больше по телефону 50-50-55.

Полные условия кредита от ПАО Сбербанк по ссылке

*Графф Хаус

Застройщик OOO «ГЛОБУС ГРУПП». Проектная декларация на сайте globus-grupp.ru

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#глобусгрупп #строительство

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