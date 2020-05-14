В России
46 минут назад
Скончалась актриса из фильма «А зори здесь тихие…»
132
Алла Мещерякова умерла на 78-ом году жизни.
В возрасте 77 лет умерла советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Алла Мещерякова. Об это сообщили в Союзе кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.
- Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», - отметили в Союзе кинематографистов.
Мещерякова родилась в Москве в 1943 году. В 1956 году она окончила ВГИК. Сниматься в кино она начала спустя восемь лет. Актриса дебютировала в фильме «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова, пишет РБК.
Она сыграла роли более чем в 80 фильмах. Наибольшую известность ей принесли фильмы "Сердце друга", "А зори здесь тихие", "Ксения, жена Федора", "Софья Ковалевская", "Зонтик для новобрачных", а также сериал "Бригада".
Мещерякова также играла на сцене. В 1965 году она присоединилась к Театру-студии киноактера. Она также является заслуженной артисткой России.
- Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», - отметили в Союзе кинематографистов.
Мещерякова родилась в Москве в 1943 году. В 1956 году она окончила ВГИК. Сниматься в кино она начала спустя восемь лет. Актриса дебютировала в фильме «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова, пишет РБК.
Она сыграла роли более чем в 80 фильмах. Наибольшую известность ей принесли фильмы "Сердце друга", "А зори здесь тихие", "Ксения, жена Федора", "Софья Ковалевская", "Зонтик для новобрачных", а также сериал "Бригада".
Мещерякова также играла на сцене. В 1965 году она присоединилась к Театру-студии киноактера. Она также является заслуженной артисткой России.
132